Messi destaca y sorpresa con el mejor portero: El 11 ideal del Mundial 2026

Te mostramos cómo quedó el 11 ideal de los mejores jugadores del Mundial 2026 tras la coronación de España.
El Mundial 2026 llegó a su fin este domingo tras la final entre España y Argentina.
"La Roja" se impuso por marcador de 1-0 en el segundo tiempo del alargue y se coronó campeona del Mundo.
Tras el final del certamen, te mostramos el 11 ideal con los mejores jugadores del torneo.
Gregor Kobel (Suiza) | Portero: Fue uno de los guardametas más seguros del torneo, destacando por sus atajadas decisivas para mantener con vida a Suiza en los momentos más complicados.
Pedro Porro (España) | Lateral derecho: Aportó equilibrio entre defensa y ataque. Su profundidad por la banda y precisión en los centros fueron fundamentales para el juego ofensivo de la campeona del mundo.
Pau Cubarsí (España) | Defensa central: El joven zaguero sorprendió se como una de las grandes revelaciones del campeonato y ganó el premio a mejor jugador joven.
Aymeric Laporte (España) | Defensa central: Fue el líder de la defensa española siendo pieza clave en la zona baja del equipo junto a Cubarsí.
Marc Cucurella (España) | Lateral izquierdo: Gran despliegue físico e intensidad durante el torneo y se ha posicionados como uno de los mejores carrileros del Mundo.
Rodri (España) | Mediocampista defensivo: El cerebro del mediocampo español. Dominó el ritmo de los partidos recuperación de balones, siendo reconocido como el mejor jugador del Mundial 2026.
Ousmane Dembélé (Francia) | Mediocampista ofensivo: Su velocidad y capacidad para generar ocasiones de gol lo convirtieron en una de las principales armas ofensivas de la selección francesa.
Jude Bellingham (Inglaterra) | Mediocampista: Volvió a demostrar su enorme calidad con actuaciones de alto nivel.
Lionel Messi (Argentina) | Delantero: A sus 39 años volvió a ser determinante. Marcó ocho goles, repartió asistencias y lideró a la Albiceleste hasta la final, dejando otra actuación memorable en una Copa del Mundo.
Erling Haaland (Noruega) | Delantero centro: Fue la referencia ofensiva de Noruega durante todo el Mundial 2026.
Kylian Mbappé (Francia) | Delantero: Terminó como uno de los futbolistas más determinantes del torneo. Fue el máximo goleador de United 2026.
Este es el 11 ideal del Mundial 2026, según puntuación de Sofascore.