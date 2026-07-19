Argentinos salen a las calles a agradecer a su selección pese a la derrota ante España

Decenas de miles de argentinos salieron este domingo a las calles de distintos puntos del país suramericano para agradecer a su seleccionado por su desempeño en el Mundial 2026 y la entrega durante la final en la que la Albiceleste cayó derrotada por 1-0 ante España.
Minutos después del pitido final que marcó la derrota de Argentina contra España, miles de aficionados salieron a las calles de sus ciudades y pueblos donde se congregaron pese a la caída en el duelo decisivo que consagró a España campeona del mundo.
El principal punto de encuentro fue el icónico Obelisco de la ciudad de Buenos Aires, al que rápidamente llegaron hinchas desde distintas partes de la capital argentina y se sumaron a quienes se concentraron allí durante el juego.
Decenas de miles montaron en las inmediaciones del Obelisco una celebración improvisada con instrumentos y fuegos de artificio, cantando y bailando pese a la derrota que le impidió al seleccionado conducido por Lionel Scaloni lograr el bicampeonato.
En las inmediaciones del Obelisco el clima no era solamente de tristeza y desazón sino más bien festivo, con los presentes coreando canciones en apoyo al seleccionado, como la conocida 'Muchachos' o 'La Cuarta Estrella', convertido en el himno argentino en el Mundial 2026.
Mientras más y más hinchas se trasladaban al Obelisco, en distintas avenidas de la ciudad se escuchaban cantos de aliento a la selección, con incontables festejos improvisados sobre el pavimento, a lo que los conductores que pasaban por la zona reaccionaban pitando en señal de apoyo y alentando desde sus ventanas.
En Rosario, ciudad natal del Messi, miles se reunieron en el Monumento a la Bandera, sobre el que se proyectaron los colores de la camiseta argentina, e hicieron flamear sus banderas.
La escena se replicó también en otras ciudades del país, como Mar del Plata o Córdoba, donde los hinchas saltaron y se abrazaron al grito de 'Argentina, Argentina' envueltos en banderas albicelestes, algo que sucedió también en distintos sitios del norte del país, como la provincia de Tucumán.
"Es un poco angustiante esto, esperábamos ganar, pero siempre apoyando a la selección, esperemos que la próxima se dé", dijo a EFE Sol Monte, que se acercó al Obelisco porteño para agradecer, sobre todo, a Lionel Messi: "Me hubiera encantado que saliera campeón, porque era su última (Copa del Mundo), pero no importa, seguimos apoyando".
Los sentimientos encontrados entre aficionados de Argentina, que no necesariamente nacieron en ese país, se extendieron por diferentes partes del mundo tras el resultado del Mundial 2026.