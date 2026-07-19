Lágrimas de tristeza invadieron a hondureños tras derrota de Argentina en final del Mundial

Lágrimas de tristeza invadieron a hondureños tras la derrota de Argentina en final del Mundial vs España. Estas fueron las mejores imágenes captadas por la lente de EL HERALDO.
Muchos hondureños se reunieron en diversos puntos del país para ver a Argentina ante España, las camisas de Argentina se miraban en abundancia.
Los catrachos no pudieron ocultar su tristeza y varios de ellos hasta lloraron por la derrota de Argentina.
Inclusive varios jóvenes lloraron de tristeza por la derrota del combinado albiceleste en la final de la Copa del Mundo.
Varios de estos jóvenes hondureños tenían una esperanza de ver levantar otro título del Mundial a Lionel Messi.
Sin embargo, la decepción y tristeza los consumió al final del encuentro. En varios lugares de comida se observó un ambiente de tristeza al final del duelo.
En su mayoría eran jóvenes los que portaban la camiseta de Argentina y alentaron a la Albiceleste durante la presente Copa del Mundo.
Féminas también fueron vistas llenas de tristeza por la derrota de Argentina 1-0 vs España con anotación de Ferran Torres.
Varios hondureños no podían creen lo que estaba sucediendo y hasta tuvieron que aguantar burlas.
La comunidad de hondureños que apoya a Argentina en Honduras es muy amplia y este domingo quedó demostrado.
Los locales en Tegucigalpa de comida y bebida lucieron abarrotados en su mayoría por personas con camisa de Argentina.
Previo al duelo todo era felicidad y cánticos, eso cambió cuando se marcharon de los lugares donde observaron la final de la Copa del Mundo.