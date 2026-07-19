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Lágrimas de tristeza invadieron a hondureños tras derrota de Argentina en final del Mundial

Muchos hondureños quedaron con el corazón destrozado tras la derrota de Argentina en la final de la Copa del Mundo

  • Actualizado: 19 de julio de 2026 a las 18:12
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Lágrimas de tristeza invadieron a hondureños tras la derrota de Argentina en final del Mundial vs España. Estas fueron las mejores imágenes captadas por la lente de EL HERALDO.

 Fotos: Alex Pérez - El Heraldo
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Muchos hondureños se reunieron en diversos puntos del país para ver a Argentina ante España, las camisas de Argentina se miraban en abundancia.

Foto: Alex Pérez - El Heraldo
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Los catrachos no pudieron ocultar su tristeza y varios de ellos hasta lloraron por la derrota de Argentina.

Foto: Alex Pérez - El Heraldo
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Inclusive varios jóvenes lloraron de tristeza por la derrota del combinado albiceleste en la final de la Copa del Mundo.

Foto: Alex Pérez - El Heraldo
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Varios de estos jóvenes hondureños tenían una esperanza de ver levantar otro título del Mundial a Lionel Messi.

Foto: Alex Pérez - El Heraldo
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Sin embargo, la decepción y tristeza los consumió al final del encuentro. En varios lugares de comida se observó un ambiente de tristeza al final del duelo.

Foto: Alex Pérez - El Heraldo
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En su mayoría eran jóvenes los que portaban la camiseta de Argentina y alentaron a la Albiceleste durante la presente Copa del Mundo.

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Féminas también fueron vistas llenas de tristeza por la derrota de Argentina 1-0 vs España con anotación de Ferran Torres.

Foto: Alex Pérez - El Heraldo
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Varios hondureños no podían creen lo que estaba sucediendo y hasta tuvieron que aguantar burlas.

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La comunidad de hondureños que apoya a Argentina en Honduras es muy amplia y este domingo quedó demostrado.

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Los locales en Tegucigalpa de comida y bebida lucieron abarrotados en su mayoría por personas con camisa de Argentina.

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Previo al duelo todo era felicidad y cánticos, eso cambió cuando se marcharon de los lugares donde observaron la final de la Copa del Mundo.

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