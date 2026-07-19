¿Se retira? Scaloni deja en el aire su continuidad con la selección argentina

Lionel Scaloni dejó en el aire su continuidad al frente de la selección argentina tras perder este domingo la final del Mundial 2026 contra España, por 0-1, en el estadio Metlife de East Rutherford.
Lionel Scaloni dejó en el aire su continuidad al frente de la selección argentina tras perder este domingo la final del Mundial 2026 contra España, por 0-1, en el estadio Metlife de East Rutherford.
"Tiene 39 años, muchachos, es una cosa increíble. Yo de mi parte tenía clarísimo que iba a jugar hasta que quisiera, pero que la gente esté orgullosa de su equipo, de Leo, de lo que ha hecho, el mejor futbolista que ha pisado un campo de fútbol, no va a cambiar nada", dijo Scaloni tras la derrota 0-1 en la prórroga de Argentina ante España.
En su emotiva comparecencia en rueda de prensa, Scaloni afirmó que había "llorado todo lo que tenía que llorar" en el vestuario, pero la emoción era todavía muy evidente.
Afirmó que "es difícil hacerle entender a la gente que disfrute igual, es muy difícil, que sepamos que es un triunfo también. Espero y deseo que la gente sea consciente de lo que se ha conseguido, de la manera que se ha conseguido sobre todo. Ya lloré todo lo que tenía que llorar en el vestuario, pero a este grupo hay que agradecerle porque han sido unos guerreros", indicó.
Agregó: "Hemos intentado hasta el último momento dar el máximo con el cuerpo técnico y los jugadores, y creo que es justo que me pueda tomar este tiempo y pensarlo. Este lugar es maravilloso, es un lugar soñado que en mi vida pensé que iba a llegar hasta aquí. Para seguir se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetear, volver a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelva a formar, y me duele, me duele en el alma", añadó llorando antes de abandonar la sala de prensa.
Scaloni, que dejó en el aire su continuidad, destacó su orgullo por las dos Copa América y el Mundial de 2022 ganado con Argentina.
El seleccionador argentino definió España como "justa vencedora" de la final, aunque consideró que las lesiones sufridas por Cristian Romero y Lisandro Martínez condicionaron su gestión de la final, así como la roja "evitable" vista por Enzo Fernández.