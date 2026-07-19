¿Se retira? Scaloni deja en el aire su continuidad con la selección argentina

Agregó: "Hemos intentado hasta el último momento dar el máximo con el cuerpo técnico y los jugadores, y creo que es justo que me pueda tomar este tiempo y pensarlo. Este lugar es maravilloso, es un lugar soñado que en mi vida pensé que iba a llegar hasta aquí. Para seguir se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetear, volver a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelva a formar, y me duele, me duele en el alma", añadó llorando antes de abandonar la sala de prensa.