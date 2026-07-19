De 2006 a 2026: los diez momentos que marcaron la carrera de Messi en mundiales

9. Las épicas remontadas desde la lona: A falta de 11 minutos perdía por 0-2 con Egipto en los octavos de final. Estaba eliminada hasta que el Cuti abrió el camino de la remontada, Messi igualó y Enzo Fernández culminó el milagro. El capitán rompió a llorar por la emoción y acabó abrazado por todo su equipo,dispuesto a hacer lo que fuese para evitar una retirada prematura.