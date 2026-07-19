EN FOTOS: Las lágrimas de Messi tras un amargo adiós a la Copa del Mundo

La Bota de Oro del Mundial acabó en las manos del francés Kylian Mbappé, que anotó el sábado un doblete contra Inglaterra y con 10 goles superó por dos a Messi. Messi suma 21 goles en su carrera en los Mundiales, la segunda mejor marca, después de los 22 de Mbappé con la selección francesa, cuarta clasificada en esta edición.