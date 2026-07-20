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Encuentran sin vida a Wualys Fuentes Aquino, virreina de Miss Universo Tegucigalpa

Familiares de la víctima manifestaron a las autoridades que no sabían de la joven desde hacía varios días, por lo que llegaron a su vivienda y la encontraron sin vida

  • Actualizado: 20 de julio de 2026 a las 19:48
Encuentran sin vida a Wualys Fuentes Aquino, virreina de Miss Universo Tegucigalpa

Hasta ahora, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre el caso.

 Foto: Redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.- En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de Wualys Suseth Fuentes Aquino, virreina de Miss Universo Tegucigalpa, quien fue encontrada sin vida en su apartamento, ubicado en la residencial Altos del Trapiche, en Tegucigalpa, capital de Honduras.

El hallazgo ocurrió luego de que sus familiares, preocupados por no tener noticias de ella desde hacía varios días, decidieran acudir a la vivienda de la joven.

Al ingresar al inmueble, la encontraron sin vida y dieron aviso a las autoridades.

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Tras recibir el reporte, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar para acordonar la escena e iniciar las primeras diligencias investigativas, mientras se realizaba la inspección correspondiente.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas del fallecimiento de Fuentes Aquino, por lo que se desconoce si fue por causas naturales o por otro motivo.

Equipos de Medicina Forense y de la Policía Nacional permanecen a cargo de las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió su muerte.

Su perfil

Wualys Fuentes Aquino había participado recientemente en el certamen Miss Universo Tegucigalpa 2026, donde obtuvo el título de virreina; quedó como ganadora fue Luciana Núñez.

Durante su participación en el certamen sobresalió por su talento, carisma y preparación. Fuentes Aquino compartía en sus redes sociales su pasión por el modelaje, lo que le permitió convertirse en una de las favoritas del certamen.

Era estudiante de Mercadotecnia y Sociología en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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