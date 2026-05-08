Elegancia y belleza en la capital: Miss Universe Tegucigalpa 2026 presenta a sus candidatas

Tegucigalpa, Honduras.- Los muros de la Nave Carías, parte de la antigua Penitenciaría Central de Tegucigalpa, cargaron anoche con un significado que pocas veces les había sido conferido. Lo que durante décadas funcionó como recinto de encierro —un espacio que albergó a políticos, poetas y estudiantes universitarios, muchos de ellos encarcelados por criticar a los gobiernos de turno— fue el escenario para el lanzamiento oficial de Miss Universe Tegucigalpa 2026, el primer certamen de representación para la capital hondureña en 18 años. Nueve candidatas fueron presentadas ante autoridades gubernamentales, cuerpo diplomático, medios de comunicación e invitados especiales que llegaron bajo un dresscode black and white vintage, en una noche concebida para rendir homenaje a la identidad histórica y cultural de Tegucigalpa. La elección del escenario no fue fortuita. Nave Carías, parte de la antigua Penitenciaría Central, permaneció en abandono durante más de dos décadas y fue restaurada recientemente por la Alcaldía Municipal del Distrito Central para convertirse en el Centro Cultural Libertad, un espacio destinado a preservar el patrimonio cultural del casco histórico de la capital.

La propuesta estuvo articulada en cuatro pilares — espiritual, artístico, cultural e histórico — y se tradujo en una atmósfera que incluyó una exhibición de autos clásicos, iluminación cinematográfica, intervenciones artísticas y un homenaje musical protagonizado por la Big Band de la Banda de los Supremos Poderes, bajo la dirección de Luis Nieto y Elías Martínez, que junto a Coral Music presentaron una versión renovada del emblemático tema "Tegucigalpa", evocando las armonías de los años 40. Las cantantes Candy Sauceda, Paulette Domínguez y Megan Milla sumaron su voz a la velada con la interpretación de "Tanto que decir".

Ante ese marco, la designada presidencial María Antonieta Mejía dio un mensaje que apuntó directamente al valor simbólico del certamen. "Hoy Tegucigalpa está presentándole al país una declaración de identidad", afirmó, al tiempo que subrayó que el certamen nace de la memoria, el arte y el orgullo de ser hondureña. Mejía también fue directa al hablar sobre el rol de la mujer en este tipo de plataformas. "Cuando una mujer entra en un escenario, llevándose consigo la historia de su ciudad, la fuerza de su identidad y la dignidad de su voz, deja de ser solamente observada y comienza, sobre todo, a ser escuchada", expresó. Por su parte, el titular de la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras (SECAPPH), Yasser Handal, destacó la dimensión cultural que hoy tienen este tipo de certámenes. "Este proyecto representa el regreso de una plataforma histórica para Tegucigalpa. Era importante rescatar esta tradición desde una visión moderna, artística y cultural, creando un espacio que vuelva a representar a nuestra ciudad y a una nueva generación de mujeres", señaló.

En su discurso también subrayó que los certámenes de belleza han evolucionado en su lectura pública. "Hoy entendemos que una mujer no representa solamente una imagen, representa disciplina, preparación, inteligencia emocional, liderazgo, resiliencia y capacidad de influenciar socialmente", afirmó el ministro, quien además aprovechó el espacio para enviar un reconocimiento a las madres hondureñas en vísperas de la celebración de su día. En representación del alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, fue su esposa Paola Rubí quien tomó el micrófono para dirigir unas palabras al público, expresando el respaldo del edil capitalino al certamen y reconociendo el valor de las jóvenes participantes.

Un tributo a la elegancia pura

El momento más esperado de la noche llegó cuando las nueve candidatas hicieron su pasarela, una a una, para luego posar ante los medios de comunicación presentes.

Luego, la actual Miss Tegucigalpa, Woldie Durón, impuso la banda a cada una de las aspirantes que buscarán portar la corona de Miss Universe Tegucigalpa 2026.

