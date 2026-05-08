"No habrá abrazos ni regalos": hondureñas que perdieron la vida trágicamente previo al Día de la Madre

El Día de la Madre en Honduras, celebrado cada segundo domingo de mayo, es una de las fechas más esperadas del año. Los hijos se preparan para agasajar a sus progenitoras con regalos y momentos en familia inolvidables. Sin embargo, en visperas de esta celebración, hubo una serie de tragedias que arrebató los planes de algunas familias.
El caso más reciente este día (viernes 8 de mayo), falleció una madre de familia identificada como Gloria Cristina Cortés, de 53 años, Escuela de Varones José Trinidad Cabañas, ubicada en el barrio Guanacaste. El hecho se registró cuando iban a iniciar la celebración del Día de la Madre en el centro educativo.
"Mi mamá tiene 106 años, ¿qué le vamos a decir a mi madre cuando ella pregunte? (...) Era mi hermana, era la más pequeña", manifestó la hermana de la fallecida. De manera preliminar se dio a conocer que habría fallecido "por el golpe de calor", debido a las altas temperaturas en el país. Sin embargo, la hermana de Gloria agregó que ella "venía padeciendo del corazón", por lo que aducen que pudo haber muerto de un paro cardiaco.
Otro caso reciente se registró la mañana del viernes 8 de mayo en el desvío hacia La Pita, Cofradía, Cortés. Una madre que murió de forma instantánea al ser atropellada por un autobús.
La víctima fue identificada como Carmen Hernández, de 54 años. Según testigos, la fémina intentaba subirse a la unidad de transporte, pero supuestamente el conductor no se percató, arrollándola y dejándola muerta entre las llantas del automotor.
Uno de sus hijos que llegó a la escena se lanzó al pavimento para tomar la mano de su madre inerte. "¿Por qué tuviste que ser vos, mamita?", gritaba el joven entre sollozos, mientras la abuela de la víctima sufría una fuerte impresión que la obligó a ser trasladada a una clínica.
Un testigo mencionó que el conductor fue detenido de manera preventiva para efectos de investigación por las autoridades policiales.
Apenas un día antes, el jueves 7 de mayo, la tragedia tocó a San Francisco del Valle, Ocotepeque. Una madre de familia, junto a su esposo y su hija, perdieron la vida de forma impactante tras el colapso de un puente hamaca, un suceso que ha consternado a todo el occidente del país.
Las víctimas del siniestro fueron identificadas como María Henriquez (madre), su esposo, Miguel Pineda, y su hija Eraldina Pineda.
El pasado 5 de mayo, en San Pedro Sula, Isidora Padilla Cardona, de 72 años, fue acribillada junto a su hijo Favio Ismael Sarmiento Padilla, de 36 años, frente al Instituto José Trinidad Reyes. Ella había viajado con la ilusión de celebrar el Día de la Madre con sus seres queridos.
La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) descartó el robo como móvil, señalando un ataque directo. Las líneas de investigación sobre este doble crimen incluyen la extorsión, enemistades personales o incluso una posible confusión de objetivo por parte de los sicarios. De momento, las indagaciones continúan.
En Comayagua, la saña marcó el asesinato de la empresaria Nancy Karina Hernández, de 37 años. El crimen ocurrió el 2 de mayo dentro de un restaurante en La Libertad, mientras ella compartía un momento familiar con sus tres hijos de 17, 16 y 15 años.
El portavoz policial, Marco Antonio López, detalló ante los medios que el presunto agresor fue su expareja, Edin Alonso Flores Caballero. Según el informe, el sujeto reaccionó violentamente luego de que una de sus hijas se negara a recibir un abrazo suyo bajo el argumento de que no lo conocía.
Tras el incidente, el hombre disparó contra Nancy Karina, quien murió horas después en una clínica. Tras un operativo en la colonia San Miguel No. 2, las autoridades lograron capturar al sospechoso, a quien se le acusa ahora por el delito de femicidio agravado.
Una madre en Olancho tampoco escapó a la violencia. En Juticalpa, las autoridades confirmaron el deceso de Lissien Murillo, de 36 años. La mujer fue atacada a balazos y, aunque llegó con vida al Hospital San Francisco, la gravedad de las heridas apagó su vida minutos después.
Murillo deja en la orfandad a cuatro hijos. Hasta el momento, la Policía Nacional mantiene las investigaciones abiertas, ya que se desconoce el paradero de los responsables y el motivo que originó el mortal atentado en la colonia Meneca de Mencía.
En el sector Palada de El Progreso, Yoro, dos mujeres identificadas como María Otilia Contreras y Rosalina Fuentes Contreras, madre e hija, fallecieron en un accidente de tránsito la noche del pasado domingo 3 de mayo.
Ambas víctimas eran madre e hija, quienes perdieron la vida de manera inmediata en el lugar del percance. Cuando los equipos de emergencia llegaron a la escena en la aldea Guacamaya, confirmaron que ninguna de las dos presentaba signos vitales.
Finalmente, el dolor se extendió hasta la zona sur del país. El pasado 30 de abril, en Quebrada Seca, Choluteca, Keydi López y su pequeño hijo Dylan, de 4 años, fueron atropellados frente a la escuela Fraternidad.
El pequeño murió antes de ingresar a la Cruz Roja, mientras que su madre falleció horas más tarde en un centro asistencial. Este suceso dejó un profundo vacío en su comunidad. Estas solo son algunas de las muertes de madres que se han registrado previo a la celebración del segundo domingo de mayo, dejando enlutadas a varias familias hondureñas, que en vez de compartir abrazos y regalos ese día, están de luto.