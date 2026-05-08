"No habrá abrazos ni regalos": hondureñas que perdieron la vida trágicamente previo al Día de la Madre

"Mi mamá tiene 106 años, ¿qué le vamos a decir a mi madre cuando ella pregunte? (...) Era mi hermana, era la más pequeña", manifestó la hermana de la fallecida. De manera preliminar se dio a conocer que habría fallecido "por el golpe de calor", debido a las altas temperaturas en el país. Sin embargo, la hermana de Gloria agregó que ella "venía padeciendo del corazón", por lo que aducen que pudo haber muerto de un paro cardiaco.