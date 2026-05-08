Trasladan a la capital a los dos supuestos sicarios del Cartel del Diablo

Bajo estrictas medidas de seguridad, agentes de la DPI trasladaron este viernes a Harold Hernández y Selvin Zerón, alias “Colocho” y “Serrucho”, señalados como presuntos integrantes del denominado “Cartel del Diablo”, organización vinculada a diversos hechos criminales en la zona norte del país.
Custodiados por elementos fuertemente armados y esposados de manos, los dos sospechosos fueron ingresados a las instalaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), donde fueron presentados oficialmente ante los medios de comunicación tras su captura en operativos ejecutados en Yoro y Francisco Morazán.
Las autoridades hondureñas intensificaron los operativos de seguridad luego de la captura de alias “Colocho” y “Serrucho”, considerados por los cuerpos de investigación como hombres de alta peligrosidad dentro de la estructura criminal conocida como “Cartel del Diablo”.
Harold Hernández y Selvin Zerón permanecen bajo custodia policial mientras avanzan las investigaciones por su supuesta participación en actividades delictivas registradas en distintos sectores del norte de Honduras, según informaron agentes de la DPI.
El fuerte dispositivo de seguridad desplegado durante el traslado de los detenidos evidenció el nivel de riesgo que representan los sospechosos.
Según declaraciones del secretario de Seguridad, Gerzon Velásquez, agentes policiales sostuvieron recientemente un enfrentamiento armado con miembros del “Cartel del Diablo”, operativo en el que el cabecilla de la estructura logró escapar herido hacia una zona montañosa.
Aunque "Diablo" logró evadir a las autoridades estas esperan dar con su paradero y posterior captura en las próxmas horas, pues el sospechoso se encuentra herido tras enfrentarse a disparos a la Policía Nacional.
Los dos supuestos sicarios fueron capturados tras intensos operativos ejecutados por las fuerzas de seguridad en zonas estratégicas del país.
El operativo se realizó ayer mediante una saturación por aire y tierra que buscaba dar con el paradero de alias "Diablo", presunto cabecilla del Cartel del Diablo.
Los detenidos fueron sorprendidos en un campamento que era utilizado por el grupo delictivo como centro de operaciones donde planteaban sus crímenes.
Los operativos que culminaron con la captura de los dos sospechosos fueron desarrollados en los departamentos de Yoro y Francisco Morazán, como parte de las acciones impulsadas para debilitar a estructuras vinculadas al sicariato y otros delitos de alto impacto.
La captura y posterior presentación de los supuestos sicarios representa uno de los golpes recientes ejecutados por las fuerzas de seguridad contra el “Cartel del Diablo”