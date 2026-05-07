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Capturan a “La Bella” y “El Payaso”; cabecillas de la Pandilla 18 en Puerto Cortés

Autoridades calificaron la operación como un duro golpe contra la estructura criminal, al considerar que estos individuos ejercían influencia en actividades delictivas que afectaban la seguridad

  • Actualizado: 07 de mayo de 2026 a las 19:07
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Un operativo ejecutado por la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) permitió la captura de dos presuntos integrantes activos de la Pandilla 18 en el municipio de Puerto Cortés, departamento de Cortés.

 Foto: Cortesía
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La acción se desarrolló este jueves 7 de mayo en la aldea Sapadril, como parte de las operaciones de vigilancia y seguimiento contra estructuras vinculadas a la extorsión y otros delitos conexos.

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De acuerdo con el informe oficial, el inmueble intervenido era utilizado como centro de operaciones para actividades ilícitas que mantenían en zozobra a los habitantes del sector.

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Durante el allanamiento, equipos tácticos ingresaron a la vivienda y lograron ubicar a dos personas identificadas como miembros activos de la organización criminal.

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Los detenidos fueron identificados como Fredy Antonio Rodríguez Colindrez, alias “El Payaso”, y Yomari Yisel Castro Álvarez, conocida como “La Bella”.

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Las autoridades detallaron que alias “El Payaso” tiene aproximadamente 14 años de pertenecer a la Pandilla 18, donde presuntamente ostentaba el rango de “hommie” y encargado de plaza.

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Según las investigaciones, este sujeto estaría vinculado a la venta y distribución de drogas, así como a actividades relacionadas con sicariato dentro de la estructura criminal.

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Además, los registros policiales indican que cuenta con antecedentes por extorsión en 2012 en el Distrito Central, así como por tráfico de drogas y portación ilegal de armas en años recientes.

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También se informó que mantenía una orden de captura vigente emitida por el Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán en noviembre de 2025 por tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas de fuego.

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En el caso de alias “La Bella”, las autoridades la señalan como parte activa de la misma estructura, con funciones dentro de la red operativa de la Pandilla 18 en la zona norte del país.

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Durante la inspección del inmueble, los agentes decomisaron un arma de uso prohibido, además de sustancias ilícitas presuntamente listas para su distribución.

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También se encontraron notas contables relacionadas con la venta de drogas y un teléfono celular que contendría información clave sobre la logística y operaciones de la banda.

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Las autoridades policiales señalaron que el material decomisado será sometido a análisis pericial para determinar su posible relación con otros hechos criminales recientes en la zona.

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Tras el operativo, los dos detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para enfrentar cargos por portación de armas de uso prohibido y tráfico de drogas.

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