¿Quiénes son el “Descuartizador” y “Serrucho”, capturados por vínculos con el “Cártel del Diablo”?

Un operativo policial desarrollado en una zona montañosa del municipio de Marale, en el departamento de Francisco Morazán, permitió la captura de dos presuntos integrantes del denominado "Cartel del Diablo". Aquí te contamos quiénes son.
La acción fue ejecutada este jueves 7 de mayo, tras varias horas de búsqueda en áreas de difícil acceso en la región norte del país, donde las autoridades seguían principalmente la pista del líder del "Cártel del Diablo", Esteban Gumercindo Ferrera.
Los detenidos fueron identificados por la Policía Nacional con los alias de “Descuartizador” y “Serrucho”, considerados presuntos miembros activos de esta organización delictiva.
De acuerdo con el informe policial, ambos hombres fueron ubicados ocultos en cuevas naturales dentro del sector montañoso, utilizado presuntamente como refugio por la estructura criminal.
Las autoridades indicaron que los capturados serían el cuarto y quinto miembro detenido del "Cartel del Diablo" en las últimas semanas, como parte de una serie de operativos en la zona.
Durante la intervención se logró el decomiso de supuesta droga, armas de fuego, municiones, chalecos antibalas e indumentaria de uso prohibido, según el reporte oficial.
Los detenidos fueron identificados como Jarol Alexander Hernández, alias “Descuartizador”, y Selvin Nani Serón Murillo, conocido como “Serrucho”.
Las investigaciones los vinculan con distintos hechos violentos registrados recientemente en la zona norte del país, entre ellos extorsión, secuestro y tráfico de drogas.
Uno de los casos más graves que se les atribuye es el secuestro y posterior asesinato del caficultor y pastor evangélico Óscar Núñez, ocurrido en abril de 2026.
Además, alias “Descuartizador” se le investiga por su posible participación en el asesinato de una mujer, cuyo cuerpo fue hallado decapitado en circunstancias violentas.
Según las autoridades, ambos detenidos formaban parte de una red criminal que operaba en zonas rurales y montañosas, aprovechando el difícil acceso para evadir a las fuerzas de seguridad.
El "Cartel del Diablo" ha sido señalado en múltiples ocasiones por mantener actividades delictivas que han generado preocupación y violencia en distintos sectores del país.
Con estas capturas, la Policía Nacional aseguró que continúa debilitando la estructura criminal, que ya suma cinco integrantes detenidos en el marco de estas operaciones.
Las autoridades reiteraron que los operativos continuarán en la zona con el objetivo de ubicar al presunto líder de la organización, conocido como alias “El Diablo”.