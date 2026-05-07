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De madera y cables: así era el puente donde murieron padre, madre e hija en Ocotepeque

Ante lo ocurrido, la población ha solicitado a las autoridades municipales y gubernamentales una revisión urgente de los puentes similares en la zona rural de Ocotepeque

  • Actualizado: 07 de mayo de 2026 a las 17:28
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Una tragedia golpeó al municipio de San Francisco del Valle, en el departamento de Ocotepeque, al occidente de Honduras, luego del colapso de un puente colgante que dejó tres personas muertas pertenecientes a una misma familia.

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El hecho se registró cuando las víctimas se desplazaban en un vehículo tipo pick-up por una estructura de paso que conectaba una zona rural del sector.

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El puente estaba construido de manera artesanal, compuesto por tablas de madera colocadas como superficie de paso y sostenido por cables que servían como soporte principal.

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Esa combinación de madera y cables permitía el tránsito vehicular liviano en el área; vecinos del sector advierten sobre su deterioro.

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Fue en el momento en que la familia cruzaba la estructura cuando los cables de soporte cedieron repentinamente, provocando el colapso total del puente.

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El vehículo cayó desde una altura considerable hacia la parte baja del terreno, terminando volcado con las llantas hacia arriba y con daños severos.

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Habitantes de la comunidad alertaron de inmediato a los cuerpos de socorro, quienes llegaron junto a agentes policiales para iniciar las labores de rescate.

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En la escena del accidente se confirmó la muerte inmediata del conductor, identificado como el padre de familia, debido al fuerte impacto de la caída.

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La madre y la hija fueron rescatadas con vida entre los restos del vehículo y trasladadas de emergencia a un centro asistencial en San Pedro Sula, Cortés.

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Sin embargo, pese a la atención médica recibida, ambas fallecieron horas después a causa de la gravedad de las lesiones.

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Las víctimas fueron identificadas como Miguel Pineda, María Suyapa Henríquez y Dina Pineda Henríquez, quienes viajaban juntos al momento del accidente.

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Vecinos del sector señalaron que el puente ya presentaba signos de desgaste, especialmente en los cables de soporte y las tablas de madera que conformaban la estructura.

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