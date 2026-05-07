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Cuesta de la Virgen registra segundo accidente en menos 24 horas; deja 7 heridos

El accidente de un microbús en la peligrosa carretera CA-5 dejó fuertes daños materiales y se suma a otro percance ocurrido horas antes en Taulabé

  • Actualizado: 07 de mayo de 2026 a las 17:24
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Un nuevo accidente de tránsito registrado en la carretera CA-5 volvió a generar alarma en el departamento de Comayagua, luego del volcamiento de un microbús en el sector de la Cuesta de la Virgen.

 Foto: Cortesía
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El percance ocurrió la mañana de este jueves 7 de mayo, cuando la unidad de transporte tipo rapidito cubría la ruta desde La Ceiba hacia Tegucigalpa con varios pasajeros a bordo.

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Por causas que aún son investigadas por las autoridades, el conductor perdió el control del vehículo y se terminó volcando a un costado de la carretera.

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Producto del fuerte impacto, al menos siete personas resultaron lesionadas, algunas de ellas con heridas de consideración, aunque preliminarmente no se reportaron fallecidos.

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Tras el accidente, varios pasajeros tuvieron que salir a través de las ventanas del microbús mientras cuerpos de socorro llegaban para auxiliar a los afectados.

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Equipos de emergencia y miembros del Cuerpo de Bomberos atendieron la situación en la zona y trasladaron a los heridos hacia distintos centros asistenciales para recibir atención médica.

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La unidad quedó con severos daños materiales, evidenciando la fuerza con la que ocurrió el volcamiento en uno de los tramos más peligrosos de la CA-5.

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Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) llegaron al lugar para realizar las investigaciones correspondientes y determinar qué provocó el accidente.

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La Cuesta de la Virgen es considerada una zona de alto riesgo debido a sus curvas pronunciadas y al constante tráfico de vehículos pesados y transporte interurbano.

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El accidente ocurre apenas horas después de otro fuerte percance vial reportado la noche del miércoles 6 de mayo en el kilómetro 137 de la misma carretera, en jurisdicción de Taulabé.

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En ese caso, un vehículo de carga pesada perdió el control e impactó contra una vivienda, dejando dos personas fallecidas y otras dos heridas.

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Ante estos hechos consecutivos, las autoridades reiteraron el llamado a conducir con precaución para evitar más tragedias en la carretera CA-5.

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