Cuesta de la Virgen registra segundo accidente en menos 24 horas; deja 7 heridos

Un nuevo accidente de tránsito registrado en la carretera CA-5 volvió a generar alarma en el departamento de Comayagua, luego del volcamiento de un microbús en el sector de la Cuesta de la Virgen.
El percance ocurrió la mañana de este jueves 7 de mayo, cuando la unidad de transporte tipo rapidito cubría la ruta desde La Ceiba hacia Tegucigalpa con varios pasajeros a bordo.
Por causas que aún son investigadas por las autoridades, el conductor perdió el control del vehículo y se terminó volcando a un costado de la carretera.
Producto del fuerte impacto, al menos siete personas resultaron lesionadas, algunas de ellas con heridas de consideración, aunque preliminarmente no se reportaron fallecidos.
Tras el accidente, varios pasajeros tuvieron que salir a través de las ventanas del microbús mientras cuerpos de socorro llegaban para auxiliar a los afectados.
Equipos de emergencia y miembros del Cuerpo de Bomberos atendieron la situación en la zona y trasladaron a los heridos hacia distintos centros asistenciales para recibir atención médica.
La unidad quedó con severos daños materiales, evidenciando la fuerza con la que ocurrió el volcamiento en uno de los tramos más peligrosos de la CA-5.
Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) llegaron al lugar para realizar las investigaciones correspondientes y determinar qué provocó el accidente.
La Cuesta de la Virgen es considerada una zona de alto riesgo debido a sus curvas pronunciadas y al constante tráfico de vehículos pesados y transporte interurbano.
El accidente ocurre apenas horas después de otro fuerte percance vial reportado la noche del miércoles 6 de mayo en el kilómetro 137 de la misma carretera, en jurisdicción de Taulabé.
En ese caso, un vehículo de carga pesada perdió el control e impactó contra una vivienda, dejando dos personas fallecidas y otras dos heridas.
Ante estos hechos consecutivos, las autoridades reiteraron el llamado a conducir con precaución para evitar más tragedias en la carretera CA-5.