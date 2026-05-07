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Caen 3 militares por atraco en falso operativo: robaron L 9 millones y joyas a ciudadano

Un oficial y dos soldados fueron capturados tras ser vinculados al robo de nueve millones de lempiras y joyas en perjuicio de un testigo protegido

  • Actualizado: 07 de mayo de 2026 a las 14:04
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Este jueves 7 de mayo, el Ministerio Público informó que la Unidad Fiscal de Operaciones Especiales (UF-OPE) realizó la captura de tres policías militares señalados de los delitos del robo de 9 millones de lempiras con violencia, abuso de autoridad, asociación para delinquir y uso indebido de las insignias y uniformes. A continuación los detalles.

Foto: redes sociales
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Según el MP, el caso que originó la investigación ocurrió el pasado 12 de agosto de 2025. Según el expediente, los procesados aprovecharon su indumentaria militar para interceptar a un testigo protegido bajo el pretexto de realizar un registro personal de rutina, logrando así vulnerar la seguridad del ciudadano para ingresar a su hogar.

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El reporte refiere que los uniformados condujeron a la víctima hacia el segundo nivel del apartamento y luego le exigieron la apertura de la caja fuerte.

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De acuerdo con el informe, los agresores ordenaron a la víctima permanecer boca abajo en el suelo. En ese momento, se apropiaron de una suma aproximada de nueve millones de lempiras en efectivo, diversas joyas de alto valor y un arma de fuego tipo Glock, identificada con la serie AGPP24.

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Tras consolidar el botín, los implicados cargaron el dinero y los objetos en mochilas y abandonaron el lugar con rumbo desconocido. Tras el hecho, las autoridades del Ministerio Público iniciaron una investigación.

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Sobre las capturas, el portavoz oficial de las Fuerzas Armadas, Capitán Mario Rivera, confirmó que los arrestados son: "un señor oficial con el grado de teniente de navío y dos elementos de tropa, quienes supuestamente han sido señalados de haber realizado allanamientos sin la debida autorización del escalón superior".

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Rivera detalló que la captura es el resultado de un proceso de inteligencia que duró varios meses, iniciado desde mediados del año pasado en coordinación con el Ministerio Público.

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Las capturas se ejecutaron bajo órdenes emitidas por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada.

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"El mando de las Fuerzas Armadas ha sido claro: todo miembro de nuestra institución militar que actúe al margen de la ley será puesto a la orden de la autoridad competente", sentenció Rivera.

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Finalmente, los detenidos deberán responder ante la justicia hondureña por los cargos imputados

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