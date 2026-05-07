Caen 3 militares por atraco en falso operativo: robaron L 9 millones y joyas a ciudadano

Este jueves 7 de mayo, el Ministerio Público informó que la Unidad Fiscal de Operaciones Especiales (UF-OPE) realizó la captura de tres policías militares señalados de los delitos del robo de 9 millones de lempiras con violencia, abuso de autoridad, asociación para delinquir y uso indebido de las insignias y uniformes. A continuación los detalles.