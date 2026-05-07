Caen 3 militares por atraco en falso operativo: robaron L 9 millones y joyas a ciudadano

Este jueves 7 de mayo, el Ministerio Público informó que la Unidad Fiscal de Operaciones Especiales (UF-OPE) realizó la captura de tres policías militares señalados de los delitos del robo de 9 millones de lempiras con violencia, abuso de autoridad, asociación para delinquir y uso indebido de las insignias y uniformes. A continuación los detalles.
Según el MP, el caso que originó la investigación ocurrió el pasado 12 de agosto de 2025. Según el expediente, los procesados aprovecharon su indumentaria militar para interceptar a un testigo protegido bajo el pretexto de realizar un registro personal de rutina, logrando así vulnerar la seguridad del ciudadano para ingresar a su hogar.
El reporte refiere que los uniformados condujeron a la víctima hacia el segundo nivel del apartamento y luego le exigieron la apertura de la caja fuerte.
De acuerdo con el informe, los agresores ordenaron a la víctima permanecer boca abajo en el suelo. En ese momento, se apropiaron de una suma aproximada de nueve millones de lempiras en efectivo, diversas joyas de alto valor y un arma de fuego tipo Glock, identificada con la serie AGPP24.
Tras consolidar el botín, los implicados cargaron el dinero y los objetos en mochilas y abandonaron el lugar con rumbo desconocido. Tras el hecho, las autoridades del Ministerio Público iniciaron una investigación.
Sobre las capturas, el portavoz oficial de las Fuerzas Armadas, Capitán Mario Rivera, confirmó que los arrestados son: "un señor oficial con el grado de teniente de navío y dos elementos de tropa, quienes supuestamente han sido señalados de haber realizado allanamientos sin la debida autorización del escalón superior".
Rivera detalló que la captura es el resultado de un proceso de inteligencia que duró varios meses, iniciado desde mediados del año pasado en coordinación con el Ministerio Público.
Las capturas se ejecutaron bajo órdenes emitidas por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada.
"El mando de las Fuerzas Armadas ha sido claro: todo miembro de nuestra institución militar que actúe al margen de la ley será puesto a la orden de la autoridad competente", sentenció Rivera.
Finalmente, los detenidos deberán responder ante la justicia hondureña por los cargos imputados