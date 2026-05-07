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Padre, madre e hija mueren al colapsar puente hamaca en San Francisco del Valle, Ocotepeque

Un padre de familia y su hija murieron cuando el vehículo en el que viajaban cayó a un río al desplomarse el puente de hamaca por el que pasaban. La madre murió en el hospital tras ser trasladada

  • Actualizado: 07 de mayo de 2026 a las 10:26
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Consternación y lágrimas se viven en el municipio de San Francisco del Valle, Ocotepeque, tras la muerte de tres integrantes de una misma familia que cayó en su vehículo luego del colapso de un puente colgante. Esto se sabe sobre la tragedia.

 Foto cortesía: Redes sociales.
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Don Miguel Ángel Pineda, su esposa María Suyapa Henríquez y su hija Dina Pineda perdieron la vida cuando el puente hamaca cedió mientras cruzaban en un vehículo pick-up.
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Vecinos y familiares acompañan con profundo dolor las honras fúnebres de la familia Pineda Henríquez, recordada por su servicio en la iglesia y su cercanía con la comunidad.
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El vehículo quedó atrapado bajo la estructura del puente colapsado, complicando las labores de rescate realizadas por pobladores de la zona occidental de Honduras. En el mismo viajaban varias personas en la paila, quienes lograron sobrevivir al caer a un lado del puente.
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“Escuché cuando el estruendo se vino y cayó el carro”, relató un poblador que ayudó a rescatar a las víctimas tras la tragedia ocurrida en Ocotepeque.
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Habitantes de San Francisco del Valle aseguran que don Miguel Pineda utilizaba diariamente el puente para movilizarse por motivos de trabajo relacionado con la ganadería.
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El colapso de los cables que sostenían el puente provocó que el automotor cayera junto con sus ocupantes hacia la parte baja de la estructura.
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Otras personas que viajaban en la paila del vehículo lograron salvarse al caer antes de ser impactadas por el automotor durante el accidente.
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Pobladores de Ocotepeque exigen revisar el estado de los puentes colgantes en el interior del país tras el colapso que dejó tres víctimas mortales.

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La tragedia enluta a toda una comunidad que recuerda a la familia como personas trabajadoras, solidarias y comprometidas con actividades religiosas.
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Las escenas de dolor marcaron el último adiós a Miguel Pineda, María Suyapa Henríquez y su hija, quienes fallecieron juntos en el fatal accidente.

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Entre oraciones y muestras de solidaridad, familiares y amigos despiden a la familia que murió atrapada bajo su vehículo tras caer de un puente hamaca.
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