Instituto Nacional de Migración reporta la emisión de 103 mil pasaportes desde el mes de febrero

Tegucigalpa, Honduras.- Desde el mes de febrero a la fecha, el Instituto Nacional de Migración (INM), reporta la emisión de alrededor de 103 mil pasaportes, después de impulsar una modernización integral que combina tecnología y eficiencia administrativa en la institución. Las autoridades del INM dieron a conocer que como parte de las estrategias implementadas, se gestionaron de manera eficiente más de 2.2 millones de movimientos migratorios, garantizando entradas y salidas ágiles y seguras.

Además, se establece que Honduras registró una reducción del 72% en el ingreso de migrantes irregulares, consolidando el orden y la seguridad en los Puntos de Control Fronterizos. También implementaron los Centros de Emisión de Pasaportes ubicados en los aeropuertos Ramón Villeda Morales en La Lima, Cortés, que está en funcionamiento las 24 horas del día, aeropuerto Internacional de Palmerola, en Comayagua que también atiende las 24 horas y en el aeropuerto Toncontín, en Tegucigalpa que presta el servicio de las 6:00 de la mañana a las 6:00 de la tarde los 365 días del año. Además, se pudo en marcha el Centro de Control de Menores en el aeropuerto Toncontín en Tegucigalpa, con un horario de atención de lunes a domingo de 6:00 de la mañana a las 6:00 de la tarde, un proyecto que se extenderá al aeropuerto Ramón Villeda Morales.