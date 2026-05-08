Instituto Nacional de Migración reporta la emisión de 103 mil pasaportes desde el mes de febrero

Tegucigalpa, Honduras.- Desde el mes de febrero a la fecha, el Instituto Nacional de Migración (INM), reporta la emisión de alrededor de 103 mil pasaportes, después de impulsar una modernización integral que combina tecnología y eficiencia administrativa en la institución.
Las autoridades del INM dieron a conocer que como parte de las estrategias implementadas, se gestionaron de manera eficiente más de 2.2 millones de movimientos migratorios, garantizando entradas y salidas ágiles y seguras.
Además, se establece que Honduras registró una reducción del 72% en el ingreso de migrantes irregulares, consolidando el orden y la seguridad en los Puntos de Control Fronterizos.
También implementaron los Centros de Emisión de Pasaportes ubicados en los aeropuertos Ramón Villeda Morales en La Lima, Cortés, que está en funcionamiento las 24 horas del día, aeropuerto Internacional de Palmerola, en Comayagua que también atiende las 24 horas y en el aeropuerto Toncontín, en Tegucigalpa que presta el servicio de las 6:00 de la mañana a las 6:00 de la tarde los 365 días del año.
Además, se pudo en marcha el Centro de Control de Menores en el aeropuerto Toncontín en Tegucigalpa, con un horario de atención de lunes a domingo de 6:00 de la mañana a las 6:00 de la tarde, un proyecto que se extenderá al aeropuerto Ramón Villeda Morales.
Las iniciativas implementadas por las autoridades, han permitido que centenares de hondureños hayan resuelto algunos imprevistos en tiempo real, evitando pérdidas económicas y asegurando sus viajes de forma eficiente.
Se informó que los cambios internos se reflejan en la agilización de los servicios, entre ellos: movimiento migratorio, un trámite que antes tomaba hasta 30 días de espera, hoy se resuelve en dos días.
Asimismo, se establece que se logró una reducción del 67 por ciento en la mora de expedientes generales, bajando de 3,600 a 1,200 casos activos.
De igual forma, se han optimizado los servicios para ciudadanos extranjeros en la oficina central en Tegucigalpa y en las regionales.
El fortalecimiento del INM gracias al apoyo de organismos multilaterales y la suscripción de convenios estratégicos con instituciones como la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), Correo Nacional de Honduras (Honducor) y la Dirección de Gestión por Resultados (DIGER), consolida la visión que tienen las actuales autoridades de modernizar y transparentar el servicio a los ciudadanos.