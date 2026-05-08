Gobierno impulsa proyecto de riego en Lamaní, Comayagua, con inversión de 130 millones de lempiras

Tegucigalpa, Honduras.-La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), puso en marcha el proyecto de riego en el municipio de Lamaní, Comayagua, con el que se beneficiará a 206 familias productoras.
La inversión es de 130 millones de lempiras, como parte de las acciones para fortalecer la producción agrícola en el valle de Comayagua, ya que a través de la obra permitirá incorporar 206 hectáreas a la producción bajo riego, lo que contribuirá a mejorar las condiciones de trabajo y elevando su capacidad productiva.
El inicio del proceso se oficializó con la firma del contrato de supervisión de obra por parte del director de Riego y Drenaje de la SAG, Elías Nazar, en representación del titular de la institución, Moisés Abraham Molina, asegurando el seguimiento técnico del proyecto.
Nazar destacó que “para el gobierno, es prioridad el sector agrícola y estamos implementando sistemas de riego en los valles productivos del país”.
El sistema de riego en Lamaní, contempla el aprovechamiento del río Jupuara como fuente hídrica principal, con una derivación de 210.80 litros por segundo, para abastecer las parcelas agrícolas.
Además, incluye la construcción de una estructura de toma en el sector de Volcancillo, barrajes de protección en concreto ciclópeo, muro lateral de protección y sistemas de conducción mediante tuberías especializadas.
Por su parte, Víctor Manuel Guzmán, productor agropecuario, expresó que “con este proyecto viene el desarrollo de Lamaní, hemos esperado por décadas este añorado proyecto y ahora es una realidad. Vamos apostar a la producción agrícola para contribuir al abastecimiento de alimentos”
El proyecto también tendrá un impacto directo en la diversificación productiva de la zona, ya que fortalecerá a los productores dedicados a granos básicos, frutales, así como a la crianza de cerdos y ganado bovino, mejorando sus condiciones de producción, productividad y acceso a agua para sus diferentes actividades agropecuarias.
Las autoridades de la SAG dieron a conocer que las comunidades beneficiadas son: La Margarita, Pintores, Choco, Las Lomas, El Plantel, La Pila del Zorrillo, El Ocotillo y El Espinal, donde se prevé un impacto directo en la producción agrícola local.
Destacaron que esta intervención forma parte de las acciones de reactivación del sector agroalimentario, impulsando inversión directa en infraestructura productiva para dinamizar la economía rural y fortalecer la producción en el país.