Gobierno impulsa proyecto de riego en Lamaní, Comayagua, con inversión de 130 millones de lempiras

Tegucigalpa, Honduras.-La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), puso en marcha el proyecto de riego en el municipio de Lamaní, Comayagua, con el que se beneficiará a 206 familias productoras. La inversión es de 130 millones de lempiras, como parte de las acciones para fortalecer la producción agrícola en el valle de Comayagua, ya que a través de la obra permitirá incorporar 206 hectáreas a la producción bajo riego, lo que contribuirá a mejorar las condiciones de trabajo y elevando su capacidad productiva. El inicio del proceso se oficializó con la firma del contrato de supervisión de obra por parte del director de Riego y Drenaje de la SAG, Elías Nazar, en representación del titular de la institución, Moisés Abraham Molina, asegurando el seguimiento técnico del proyecto.

Nazar destacó que “para el gobierno, es prioridad el sector agrícola y estamos implementando sistemas de riego en los valles productivos del país”. El sistema de riego en Lamaní, contempla el aprovechamiento del río Jupuara como fuente hídrica principal, con una derivación de 210.80 litros por segundo, para abastecer las parcelas agrícolas. Además, incluye la construcción de una estructura de toma en el sector de Volcancillo, barrajes de protección en concreto ciclópeo, muro lateral de protección y sistemas de conducción mediante tuberías especializadas.