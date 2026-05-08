Mujer murió arrollada por bus cuando iba a su trabajo en Cofradía

El fuerte impacto provocó que la mujer muriera casi de manera instantánea en el lugar de los hechos.

Según el reporte preliminar, el incidente ocurrió cuando la fémina -cuya identidad no ha sido revelada- iba de camino a su trabajo, mientras intentaba subirse a la unidad. Presuntamente, el conductor no se fijó y la arrolló.

Cortés, Honduras- La mañana de este viernes 8 de mayo, una mujer murió tras ser arrollada por un autobús de transporte público en el sector de La Pita , Cofradía, Cortés.

Testigos relataron que el cuerpo de la víctima quedó tendido, mientras el conductor del autobús involucrado presuntamente se dio a la fuga, dejando la unidad abandonada en la escena del percance.

Minutos después del accidente, llegaron familiares de la fallecida, quienes no podían creer la terrible noticia. Se lanzaron sobre el cuerpo inerte de su madre, protagonizando un momento de profundo pesar.

Pero el instante que impactó más a los transeúntes que permanecían en los alrededores de la escena, fue cuando el hijo de la víctima se sentó a un lado del cadáver y tomó su mano mientras lloraba desconsoladamente.

Algunas personas expresaron su pesar, especialmente porque una familia perdió a una madre, a tan solo dos de que se festeje el Día de las Madres en Honduras.

Agentes de seguridad se desplazaron al sector de La Pita para acordonar el área y resguardar la escena mientras se esperaba la llegada de las autoridades forenses.