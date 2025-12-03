Mujer muere atropellada por motociclista en Comayagüela: Vendía golosinas

Tegucigalpa, Honduras.- Una mujer murió atropellada por un motociclista a la altura del mercado Zonal Belén, en Comayagüela. El hecho fue registrado la tarde de este miércoles 3 de diciembre.

De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima fue identificada como Yorlin. La mujer que "vendía golosinas en un puesto cercano", según manifestaron quienes que la conocían.

Testigos dieron a conocer que Yorlin fue embestida por un motociclista que presuntamente conducía a exceso de velocidad.