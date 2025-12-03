Mujer muere atropellada por motociclista en Comayagüela: Vendía golosinas

Tegucigalpa, Honduras.- Una mujer murió atropellada por un motociclista a la altura del mercado Zonal Belén, en Comayagüela. El hecho fue registrado la tarde de este miércoles 3 de diciembre.
De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima fue identificada como Yorlin. La mujer que "vendía golosinas en un puesto cercano", según manifestaron quienes que la conocían.
Testigos dieron a conocer que Yorlin fue embestida por un motociclista que presuntamente conducía a exceso de velocidad.
La mujer quedó tendida en medio de la calle, sin signos vitales, mientras el conductor del vehículo resultó con heridas y fue atendido en el lugar por personal del Cuerpo de Bomberos.
Los rescatistas realizaron varios intentos por reanimarla, pero confirmaron que la mujer no tenía signos vitales
El conductor, cuyo nombre aún no ha sido divulgado, fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica, mientras se esclarecen las circunstancias del trágico accidente.
Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) también se apersonaron al lugar de los hechos para investigar.
El cuerpo de la mujer fue cubierto con una sábana mientras llegaban miembros de Medicina Forense para el respectivo levantamiento y traslado hacia la morgue capitalina.