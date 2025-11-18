Mujer muere atropellada al intentar cruzar una calle en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Una mujer murió la mañana de este martes luego de ser embestida por un vehículo en el bulevar del Este, a la altura de la colonia Satélite, en San Pedro Sula.
El accidente ocurrió alrededor de las 7:00 a. m., cuando la víctima intentaba atravesar la vía en un momento de alto flujo vehicular.
Personas que presenciaron el hecho relataron que la mujer no logró advertir la proximidad de una camioneta que circulaba por el sector. El impacto fue tan fuerte que la víctima quedó sin vida de inmediato, tendida a un costado de la carretera.
La mujer, que cargaba una bolsa para transportar alimentos y vestía pantalón gris y blusa blanca, no ha podido ser reconocida por las autoridades.
El conductor involucrado abandonó el lugar sin brindar auxilio. Agentes policiales resguardan la escena mientras personal forense realiza el levantamiento correspondiente.