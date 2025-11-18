Mujer muere atropellada al intentar cruzar una calle en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Una mujer murió la mañana de este martes luego de ser embestida por un vehículo en el bulevar del Este, a la altura de la colonia Satélite, en San Pedro Sula.

El accidente ocurrió alrededor de las 7:00 a. m., cuando la víctima intentaba atravesar la vía en un momento de alto flujo vehicular.