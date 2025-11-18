  1. Inicio
Muere mujer en accidente al caer vehículo a un barranco en San Sebastián, Lempira

El cuerpo de la mujer salió del automotor tras que este diera varias vueltas por el cerro hasta impactar contra un árbol

  • 18 de noviembre de 2025 a las 06:58
El carro donde se transportaba la mujer rodó por un cerro e impactó contra un árbol.

Foto: Cortesía.

San Sebastián, Lempira.- Una mujer identificada como Cecilia Vásquez, conocida cariñosamente en su comunidad como “Doña Chila”, perdió la vida en las últimas horas tras un trágico accidente vial ocurrido en la carretera que conecta San Sebastián con el sector de El Conorro.

El percance se registró cuando el vehículo en el que se transportaba salió de la vía y cayó a un barranco, provocando la muerte inmediata de la víctima debido a la fuerza del impacto. Testigos que se encontraban en la zona relataron que el automóvil quedó totalmente destrozado tras la caída.

La muerte de “Doña Chila” ha causado conmoción entre los vecinos y familiares, quienes la recuerdan como una mujer apreciada y respetada en la comunidad. Muchos llegaron hasta el lugar del accidente consternados por lo sucedido.

Agentes de tránsito se desplazaron a la escena minutos después de recibir el reporte para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer las causas que originaron la pérdida de control del vehículo.

Las autoridades informaron que continuarán con las diligencias de rigor y que en las próximas horas podrían brindar más detalles sobre este hecho que ha enlutado a los habitantes de San Sebastián y zonas cercanas.

