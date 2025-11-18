Policía aún no tiene pistas sobre la muerte del niño en evento político en Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras.- Un menor de cinco años perdió la vida y una niña de 14 años resultó herida en un tiroteo que se registró la noche del domingo en el barrio Los Julios de la aldea La Cuesta del municipio de Santa Bárbara.

La víctima fue identificada como Carlos Caleb Hernández Díaz, de cinco años, mientras que la niña herida es Zeidy Castellanos, de 14 años, quien fue trasladada a un centro asistencial en San Pedro Sula.

Según la madre del pequeño, ambos menores regresaban junto a su familia de un evento político del Partido Libertad y Refundación (Libre) cuando un individuo comenzó a disparar.

Los niños viajaban en un vehículo y de acuerdo con el relato, el atacante habría disparado contra el conductor, identificado como Edgardo Chávez, momento en el que los menores fueron alcanzados por las balas. Al percatarse de las heridas, los familiares trasladaron de inmediato a los pequeños a un centro asistencial, donde se confirmó el fallecimiento de Carlos Caleb.

El alcalde de Santa Bárbara, Edgardo Toro, calificó el hecho como un ataque de motivación política y solicitó una investigación. El cuerpo del menor fue trasladado a la morgue de San Pedro Sula para practicarle la autopsia.

Rosa Díaz, madre de Carlos Caleb Hernández Díaz, muy consternada por lo ocurrido relató: “Mi niño iba en la cabina con mi mamá, cuando nosotros escuchamos los disparos, como todos iban gritando, no pensamos que eran disparos, pensamos que eran cuetes (cohetes)”.