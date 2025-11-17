Un niño muerto y una menor herida dejó un tiroteo en Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras.- Un menor muerto y otra niña herida fue el saldo que dejó un tiroteo que se registró la noche del domingo 16 de noviembre en el sector de La Cuesta, en Santa Bárbara , en el occidente de Honduras.

De acuerdo con la información brindada por la madre del niño, ellos iban saliendo de un evento político del Partido Libertad y Refundación (Libre), cuando de repente una persona comenzó a disparar en el lugar.

El menor fue identificado como Carlos Caleb Hernández, de apenas 5 años de edad, y la niña Zeidy Castellanos, quien resultó herida por una bala.

Los menores iban en un vehículo, y según el relato de la mujer, un hombre comenzó a disparar en contra del conductor del carro, identificado como Edgardo Chávez, y fue ahí donde los menores recibieron el impacto.

Cuando se dieron cuenta de que los menores estaban heridos, los llevaron hasta un centro asistencial donde confirmaron que el menor ya había fallecido.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Edgardo Toro, alcalde de Santa Bárbara, aseguró que el ataque es meramente político y pidió investigar el hecho.

El cadáver del menor fue trasladado hasta la morgue de San Pedro Sula, donde hasta la mañana de este lunes sigue en los cuartos fríos.