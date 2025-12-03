"Debería haberlo protegido", dice médico de Matthew Perry al recibir su sentencia

El médico del actor Matthew Perry fue acusado de suministrarle ketamina, aunque no fue el responsable de darle la dosis que acabó con su vida en 2023.

Los Ángeles, Estados Unidos.- Salvador Plasencia finalmente fue condenado a 30 meses de prisión, seis meses de los que había solicitado la Fiscalía.

Durante la audiencia en la que se dictaminó la sentencia, el galeno se mostró arrepentido y pidió perdón a la familia del actor de Friends.

“Le fallé al Sr. Perry. Le fallé a su familia”, dijo. “Debería haberlo protegido”.

La condena a Plasencia se da poco más de un año después de haber sido detenido (agosto 2024) por la muerte del actor sucedida el 28 de octubre de 2023 por una sobredosis accidental de medicamentos recetados y ketamina.

Inicialmente la Fiscalía pidió una condena de tres años, mientras que la defensa argumentó que el doctor pretendía tratar la depresión de Perry, postura que fue rechazada por la jueza Sherilyn Peace, quien dijo que "no me parece que eso sea cierto", ya que las pruebas demostraban que el médico intentaba "explotar la adicción del Sr. Perry para su propio beneficio".

Según las pruebas obtenidas durante el proceso legal, Plasencia, en uno de los mensajes de solicitud de ketamina para Perry, dijo: "Me pregunto cuánto pagará este idiota".

Sobre esto hizo referencia la madre del actor, Suzanne Morrison, que le habló directamente al doctor durante su declaración de impacto como víctima: "Este es mi hijo", dijo. "Sé lo adicto que era. Lo sobrevivió todo... Que lo llamen 'imbécil'... no hay nada de imbécil en ese hombre... Hiciste algo malo".

La media hermana de Perry, Madeline Morrison, señaló que Plasencia había explotado el mayor miedo y debilidad del actor: “Las celebridades no son solo muñecos de plástico de los que te puedes aprovechar”, dijo, "son personas”.

Por la muerte del actor hubo varios detenidos, pero se sabe que no fue Plasencia quien suministró la dosis letal. Los demás acusados por esta muerte aún esperan sentencia.