Charlie Sheen revela casi una década de celibato y confiesa su historial con las drogas

Charlie Sheen ha abierto un capítulo de su vida hasta ahora poco explorado con la publicación de su nuevo libro, The Book of Sheen. La obra, citada por Page Six, recorre desde su nacimiento, del que afirma haber salido al mundo tras un episodio de asfixia por cordón umbilical, hasta su trayectoria en Hollywood marcada por el éxito, la adicción y la recuperación.
El actor relata en sus memorias experiencias extremas con drogas, que incluyen un episodio cercano a la muerte por sobredosis de cocaína en 1998, así como siete ingresos en programas de rehabilitación. Según él, la droga que nunca ha probado es la ketamina.
También aborda su diagnóstico de VIH en 2011, que transformó su relación con la salud y la vida personal. Actualmente, Sheen mantiene ocho años de sobriedad y, según declaró a Page Six, vive un período de celibato que se prolonga desde hace casi una década.
Su publicación ofrece además detalles sobre su vida familiar y relaciones, desde su primera experiencia sexual a los 15 años hasta matrimonios y parejas posteriores.
Sheen explica que su elección de abstinencia responde a un “necesario descanso” tras años de una vida sexual intensa y vinculada a su consumo de drogas. Señala que la abstinencia no es definitiva y que está abierto a futuras relaciones. Sheen confesó que la relación con sus hijos y la manera en que los hechos pasados han afectado la dinámica familiar. Aclara, por ejemplo, su distancia actual con su hija Sami Sheen, producto de diferencias sobre su carrera, mientras mantiene vínculos con otros hijos y nietos.
El actor reconoce que gran parte de los problemas que enfrentó se derivaron de decisiones propias y sostiene que uno de los temas centrales de su libro es la responsabilidad sobre sus elecciones. Además, menciona conexiones con otros artistas, como Matthew Perry, cuya vida y experiencia con las drogas compartió, subrayando la relevancia de la amistad y la comprensión entre colegas.
Por otro lado, Sheen detalla cómo sus años de fama y exceso de consumo de drogas afectaron tanto su carrera como su salud. Refiere episodios en los que utilizó testosterona y otras sustancias para mantener su rendimiento físico y sexual, y cómo su historial lo llevó a momentos críticos de hospitalización y rehabilitación.
Según Cryer, la vida de Sheen combina éxitos, errores y reinicios constantes, una dinámica que ambos experimentaron de manera cercana en la serie televisiva.