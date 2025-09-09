Charlie Sheen revela casi una década de celibato y confiesa su historial con las drogas

Sheen explica que su elección de abstinencia responde a un “necesario descanso” tras años de una vida sexual intensa y vinculada a su consumo de drogas. Señala que la abstinencia no es definitiva y que está abierto a futuras relaciones. Sheen confesó que la relación con sus hijos y la manera en que los hechos pasados han afectado la dinámica familiar. Aclara, por ejemplo, su distancia actual con su hija Sami Sheen, producto de diferencias sobre su carrera, mientras mantiene vínculos con otros hijos y nietos.