Pichichi LaLiga de España: Mbappé se sigue alejando de Lewandowski y Yamal

El francés Kylian Mbappé es el que lidera la tabla de goleadores de la temporada 2025-26 de LaLiga de España
Fermín López Marín, el brasileño Raphinha y Dani Olmo, tres jugadores del Barcelona, cuentan con cuatro goles en esta temporada de LaLiga.
Con cuatro goles está el francés Antoine Griezmann del Atlético de Madrid.
El español Mikel Oyarzabal, atacante del Real Sociedad lleva cinco goles, tres de ellos de penal.
El delantero brasileño Vinícius Jr ya logró anotar cinco goles con el Real Madrid, uno de ellos de penal.
Pere Milla del Espanyol cuenta con cinco goles en esta temporada de LaLiga.
Borja Iglesias lleva cinco goles en esta temporada y uno de ellos fue vía lanzamiento de penal.
Juan Camilo Hernández Suárez, conocido como "Chucho", cuanta con cinco goles.
El joven atacante del FC Barcelona, Lamine Yamal, cuenta con cinco dianas, uno de ellos vía lanzamiento de penal.
El delantero español del Villarreal, Alberto Moleiro, ha podido marcar seis tantos.
El atacante del Levante, el camerunés Etta Eyong, cuenta con seis goles.
Con 7 goles: Julián Álvarez (ARG) (2p) (Atlético de Madrid).
El kosovar Vedat Muriqi, del Mallorca, es de los delanteros que siguen al número uno, aunque la diferencia es muy amplia.
El polaco Robert Lewandowski, otro atacante del FC Barcelona, cuenta con ocho dianas hasta el momento.
El español Ferrán Torres, delantero del FC Barcelona, cuenta con 8 goles
El delantero francés Kylian Mbappé que este miércoles marcó dos goles en la victoria por 0-3 del Real Madrid en Bilbao ante el Athletic Club, ya suma 16 dianas