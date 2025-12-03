  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Pichichi LaLiga de España: Mbappé se sigue alejando de Lewandowski y Yamal

El francés Kylian Mbappé es el que lidera la tabla de goleadores de la temporada 2025-26 de LaLiga de España

  • 03 de diciembre de 2025 a las 16:57
Pichichi LaLiga de España: Mbappé se sigue alejando de Lewandowski y Yamal
1 de 16

El francés Kylian Mbappé es el que lidera la tabla de goleadores de la temporada 2025-26 de LaLiga de España
Pichichi LaLiga de España: Mbappé se sigue alejando de Lewandowski y Yamal
2 de 16

Fermín López Marín, el brasileño Raphinha y Dani Olmo, tres jugadores del Barcelona, cuentan con cuatro goles en esta temporada de LaLiga.
Pichichi LaLiga de España: Mbappé se sigue alejando de Lewandowski y Yamal
3 de 16

Con cuatro goles está el francés Antoine Griezmann del Atlético de Madrid.
Pichichi LaLiga de España: Mbappé se sigue alejando de Lewandowski y Yamal
4 de 16

El español Mikel Oyarzabal, atacante del Real Sociedad lleva cinco goles, tres de ellos de penal.
Pichichi LaLiga de España: Mbappé se sigue alejando de Lewandowski y Yamal
5 de 16

El delantero brasileño Vinícius Jr ya logró anotar cinco goles con el Real Madrid, uno de ellos de penal.
Pichichi LaLiga de España: Mbappé se sigue alejando de Lewandowski y Yamal
6 de 16

Pere Milla del Espanyol cuenta con cinco goles en esta temporada de LaLiga.
Pichichi LaLiga de España: Mbappé se sigue alejando de Lewandowski y Yamal
7 de 16

Borja Iglesias lleva cinco goles en esta temporada y uno de ellos fue vía lanzamiento de penal.
Pichichi LaLiga de España: Mbappé se sigue alejando de Lewandowski y Yamal
8 de 16

Juan Camilo Hernández Suárez, conocido como "Chucho", cuanta con cinco goles.
Pichichi LaLiga de España: Mbappé se sigue alejando de Lewandowski y Yamal
9 de 16

El joven atacante del FC Barcelona, Lamine Yamal, cuenta con cinco dianas, uno de ellos vía lanzamiento de penal.
Pichichi LaLiga de España: Mbappé se sigue alejando de Lewandowski y Yamal
10 de 16

El delantero español del Villarreal, Alberto Moleiro, ha podido marcar seis tantos.
Pichichi LaLiga de España: Mbappé se sigue alejando de Lewandowski y Yamal
11 de 16

El atacante del Levante, el camerunés Etta Eyong, cuenta con seis goles.
Pichichi LaLiga de España: Mbappé se sigue alejando de Lewandowski y Yamal
12 de 16

Con 7 goles: Julián Álvarez (ARG) (2p) (Atlético de Madrid).
Pichichi LaLiga de España: Mbappé se sigue alejando de Lewandowski y Yamal
13 de 16

El kosovar Vedat Muriqi, del Mallorca, es de los delanteros que siguen al número uno, aunque la diferencia es muy amplia.
Pichichi LaLiga de España: Mbappé se sigue alejando de Lewandowski y Yamal
14 de 16

El polaco Robert Lewandowski, otro atacante del FC Barcelona, cuenta con ocho dianas hasta el momento.
Pichichi LaLiga de España: Mbappé se sigue alejando de Lewandowski y Yamal
15 de 16

El español Ferrán Torres, delantero del FC Barcelona, cuenta con 8 goles

Pichichi LaLiga de España: Mbappé se sigue alejando de Lewandowski y Yamal
16 de 16

El delantero francés Kylian Mbappé que este miércoles marcó dos goles en la victoria por 0-3 del Real Madrid en Bilbao ante el Athletic Club, ya suma 16 dianas
Cargar más fotos