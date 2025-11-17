  1. Inicio
Caleb Hernández soñaba con ser policía y murió durante balacera en Santa Bárbara

Un pequeño que soñaba con ser policía, así era Caleb Hernández, quien murió durante una balacera en Santa Bárbara, un hecho que dejó dolor e indignación en su familia

  • 17 de noviembre de 2025 a las 19:04
La muerte de Carlos Caleb Hernández, un niño de apenas cinco años que soñaba con convertirse en policía, ha conmocionado a la comunidad de La Cuesta, en Santa Bárbara, luego de resultar víctima mortal de una balacera registrada el domingo. Aquí los detalles:

Foto: Redes sociales
Según el testimonio de la madre del menor, Caleb y su familia regresaban de un evento político del Partido Libertad y Refundación (Libre) cuando un individuo comenzó a disparar en la zona.

 Foto: Redes sociales
La madre del Caleb relató que al escuchar los disparos pensaron que se trataba de cohetes, sin imaginar el ataque que se desarrollaba. Cuando una de sus hijas cargó al pequeño, creyó que estaba asustado; sin embargo, al ver su rostro, notaron que ya no reaccionaba.

 Foto: Redes sociales
De acuerdo con la información proporcionada, el ataque iba dirigido contra el conductor del automóvil, identificado como Edgardo Chávez, pero los menores fueron alcanzados en medio del tiroteo.

 Foto: Redes sociales
El pequeño Caleb recibió heridas junto a Zeidy Castellanos, otra menor de edad, por lo que fueron trasladados inmediatamente a un centro asistencial cercano, donde se confirmó que él había fallecido antes de llegar.

 Foto: Redes sociales
La adolescente de 14 años fue estabilizada y posteriormente remitida al Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, donde continúa bajo atención médica.

 Foto: Redes sociales
El cuerpo de Caleb fue trasladado a la morgue de San Pedro Sula, donde permaneció en los cuartos fríos a la espera de los procedimientos forenses.

 Foto: Redes sociales
Su familia lamentó profundamente su muerte, recordándolo como un niño con sueños y entusiasmo por estudiar y servir algún día como agente policial.

 Foto: Redes sociales
Carlos Caleb Hernández, de apenas 5 años, soñaba con convertirse en policía y estudiar en el Centro Educativo José Trinidad Cabañas. “Este año lo pintó; no solo puso pintura en las paredes, coloreó sueños en el lugar donde iba a iniciarlos”, expresó también Sergio Arturo Castellanos, candidato a diputado por Libre.

 Foto: Redes sociales
La madre exigió a las autoridades hondureñas que investiguen el ataque y que el asesinato de su hijo no quede en la impunidad.

 Foto: Redes sociales
Dirigentes y simpatizantes del Partido Libre calificaron el ataque como un hecho de violencia política y señalaron que los agresores habrían gritado “Afuera el familión” mientras disparaban contra el vehículo.

 Foto: Redes sociales
La Policía Nacional informó que la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ya giró instrucciones para realizar todas las diligencias necesarias con el objetivo de confirmar si el ataque tuvo motivación política o si se trató de otro tipo de agresión criminal.

 Foto: Redes sociales
