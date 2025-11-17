Caleb Hernández soñaba con ser policía y murió durante balacera en Santa Bárbara

La muerte de Carlos Caleb Hernández, un niño de apenas cinco años que soñaba con convertirse en policía, ha conmocionado a la comunidad de La Cuesta, en Santa Bárbara, luego de resultar víctima mortal de una balacera registrada el domingo. Aquí los detalles:
Según el testimonio de la madre del menor, Caleb y su familia regresaban de un evento político del Partido Libertad y Refundación (Libre) cuando un individuo comenzó a disparar en la zona.
La madre del Caleb relató que al escuchar los disparos pensaron que se trataba de cohetes, sin imaginar el ataque que se desarrollaba. Cuando una de sus hijas cargó al pequeño, creyó que estaba asustado; sin embargo, al ver su rostro, notaron que ya no reaccionaba.
De acuerdo con la información proporcionada, el ataque iba dirigido contra el conductor del automóvil, identificado como Edgardo Chávez, pero los menores fueron alcanzados en medio del tiroteo.
El pequeño Caleb recibió heridas junto a Zeidy Castellanos, otra menor de edad, por lo que fueron trasladados inmediatamente a un centro asistencial cercano, donde se confirmó que él había fallecido antes de llegar.
La adolescente de 14 años fue estabilizada y posteriormente remitida al Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, donde continúa bajo atención médica.
El cuerpo de Caleb fue trasladado a la morgue de San Pedro Sula, donde permaneció en los cuartos fríos a la espera de los procedimientos forenses.
Su familia lamentó profundamente su muerte, recordándolo como un niño con sueños y entusiasmo por estudiar y servir algún día como agente policial.
Carlos Caleb Hernández, de apenas 5 años, soñaba con convertirse en policía y estudiar en el Centro Educativo José Trinidad Cabañas. “Este año lo pintó; no solo puso pintura en las paredes, coloreó sueños en el lugar donde iba a iniciarlos”, expresó también Sergio Arturo Castellanos, candidato a diputado por Libre.
La madre exigió a las autoridades hondureñas que investiguen el ataque y que el asesinato de su hijo no quede en la impunidad.
Dirigentes y simpatizantes del Partido Libre calificaron el ataque como un hecho de violencia política y señalaron que los agresores habrían gritado “Afuera el familión” mientras disparaban contra el vehículo.
La Policía Nacional informó que la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ya giró instrucciones para realizar todas las diligencias necesarias con el objetivo de confirmar si el ataque tuvo motivación política o si se trató de otro tipo de agresión criminal.