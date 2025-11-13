  1. Inicio
Mujer muere atropellada tras accidente de motocicleta en la colonia El Prado

La víctima trabajaba como guardia de seguridad en una universidad privada que está cercar de la zona donde se registró el accidente donde perdió la vida

El cuerpo de la mujer fue llevado a la morgue del Ministerio Público donde será entregado a sus familiares.

 Foto: Cortesía.

Tegucigalpa, Honduras.- Una mujer murió la noche del miércoles luego de verse involucrada en un accidente vial ocurrido bajo los puentes de la colonia El Prado, en Tegucigalpa.

Según versiones preliminares, la víctima se conducía en su motocicleta cuando fue arrollada por un vehículo, sufriendo lesiones de gravedad que le provocaron la muerte de manera inmediata.

La fallecida laboraba como guardia de seguridad en una universidad privada ubicada en las cercanías y se dirigía a su vivienda tras concluir su jornada laboral.

Testigos relataron que la mujer intentó adelantar por el lado derecho a un camión, pero perdió el control al ser desplazada de su carril, cayendo al pavimento y siendo impactada por las llantas del vehículo pesado.

Miembros del Cuerpo de Bomberos llegaron al sitio para brindar asistencia, sin embargo, confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales.

El cuerpo fue trasladado a la morgue del Ministerio Público, donde se realizará la autopsia correspondiente, mientras familiares de la víctima esperaban la entrega para darle cristiana sepultura.

