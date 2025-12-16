Presidente del Colegio de Abogados califica de infundada la alerta de golpe de Estado

Tegucigalpa, Honduras.- Como un "golpe de Estado, pero de parte del oficialismo, de quien hoy ejerce el poder", calificó el presidente del Colegio de Abogados, Gustavo Solórzano, tras la supuesta amenaza denunciada por la presidenta Xiomara Castro en Honduras este martes.
Durante una entrevista en Radio Cadena Voces, Solórzano, afirmó que las acciones del oficialismo buscan impedir la declaratoria del Consejo Nacional Electoral (CNE) que genera desorden en el país.
"Lo que se pretende es impedir que haya declaratoria y que continúen seis meses más en el poder. Eso es lo que algunos llaman golpe de Estado, cuando en realidad quienes lo están gestando son ellos mismos", sostuvo Solórzano, al tiempo que condenó los actos de violencia ocurridos afuera del Centro Logístico Electoral (CLE) del Consejo Nacional Electoral (CNE).
El abogado destacó que las fuerzas del orden, incluyendo Policía Nacional y Fuerzas Armadas, tienen el deber constitucional de garantizar la paz y la integridad del proceso electoral. Añadió que cualquier acción que busque alterar el orden constitucional podría considerarse sedición.
En sus declaraciones, Solórzano también recomendó a la presidenta Xiomara Castro ignorar a asesores que, según él, influencian las decisiones de su partido, Libre, tras la derrota electoral del 30 de noviembre. Recordó que la mayoría de los hondureños votó por la paz y la alternabilidad democrática.
La presidenta Castro publicó en sus redes sociales que existía un intento de golpe de Estado y que el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) planeaba regresar al país para proclamar un nuevo presidente.
El exmandatario, indultado por el presidente estadounidense, Donald Trump, negó cualquier plan de desestabilización y calificó la acusación como "completamente falsa".