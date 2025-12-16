Presidente del Colegio de Abogados califica de infundada la alerta de golpe de Estado

Tegucigalpa, Honduras.- Como un "golpe de Estado, pero de parte del oficialismo, de quien hoy ejerce el poder", calificó el presidente del Colegio de Abogados, Gustavo Solórzano, tras la supuesta amenaza denunciada por la presidenta Xiomara Castro en Honduras este martes.

Durante una entrevista en Radio Cadena Voces, Solórzano, afirmó que las acciones del oficialismo buscan impedir la declaratoria del Consejo Nacional Electoral (CNE) que genera desorden en el país.

"Lo que se pretende es impedir que haya declaratoria y que continúen seis meses más en el poder. Eso es lo que algunos llaman golpe de Estado, cuando en realidad quienes lo están gestando son ellos mismos", sostuvo Solórzano, al tiempo que condenó los actos de violencia ocurridos afuera del Centro Logístico Electoral (CLE) del Consejo Nacional Electoral (CNE).