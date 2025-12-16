Roberto Contreras dice que Juan Orlando "no tiene nada que ver en estas elecciones"

Tegucigalpa, Honduras.- "Juan Orlando Hernández no tiene absolutamente nada que ver en estas elecciones", expresó Roberto Contreras, alcalde y candidato del Partido Liberal, ante la denuncia sobre una supuesta amenaza de "un golpe de Estado" y el posible regreso del exmandatario al país.

Contreras afirmó que Hernández tiene juicios pendientes y órdenes de captura en San Pedro Sula, así como alertas migratorias que impedirían su ingreso sin ser detenido. “Si el exmandatario llegase a un aeropuerto o puerto, será capturado”, enfatizó en una entrevista al canal HCH.

El alcalde también se refirió a la situación política del país y subrayó que los políticos deben actuar con madurez para garantizar la paz. "No puede ser que la emotividad nos lleve a incendiar un país que votó pacíficamente", dijo.