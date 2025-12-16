Roberto Contreras dice que Juan Orlando "no tiene nada que ver en estas elecciones"

Tegucigalpa, Honduras.- "Juan Orlando Hernández no tiene absolutamente nada que ver en estas elecciones", expresó Roberto Contreras, alcalde y candidato del Partido Liberal, ante la denuncia sobre una supuesta amenaza de "un golpe de Estado" y el posible regreso del exmandatario al país.
Contreras afirmó que Hernández tiene juicios pendientes y órdenes de captura en San Pedro Sula, así como alertas migratorias que impedirían su ingreso sin ser detenido. “Si el exmandatario llegase a un aeropuerto o puerto, será capturado”, enfatizó en una entrevista al canal HCH.
El alcalde también se refirió a la situación política del país y subrayó que los políticos deben actuar con madurez para garantizar la paz. "No puede ser que la emotividad nos lleve a incendiar un país que votó pacíficamente", dijo.
El pronunciamiento se produce luego de que la presidenta Xiomara Castro denunciara en sus redes sociales un supuesto golpe de Estado, afirmando que Hernández planeaba regresar al país para proclamar un nuevo presidente.
Hernández, extraditado a Estados Unidos y condenado por narcotráfico en Nueva York, fue indultado por el presidente estadounidense, Donald Trump, el 1 de diciembre de 2025, según informó su esposa, Ana García de Hernández.
El exmandatario negó categóricamente cualquier intento de desestabilización y calificó las acusaciones de “completamente falsas”.