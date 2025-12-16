México asegura estar “atento” a denuncia de Xiomara Castro sobre un golpe de Estado en Honduras

Ciudad de México, México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que su Gobierno está “atento” a las denuncias realizadas por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, por un posible “golpe" de Estado en el país centroamericano y subrayó que siempre se pronunciará a favor de la democracia y en contra de cualquier forma de "injerencismo" o intervención externa.

“Estamos atentos a estas denuncias a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (...) Siempre vamos a estar de acuerdo con la democracia, con que el pueblo de cada país elija al presidente o a la presidenta que decida”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa, al ser cuestionada sobre los señalamientos hechos por la presidenta hondureña.

Sheinbaum indicó que el Gobierno mexicano mantiene comunicación diplomática sobre el tema y reiteró que la política exterior de México se rige por el respeto a la soberanía de los pueblos.

“Siempre vamos a hablar en contra del injerencismo, de la intervención”, enfatizó.

Las declaraciones de la presidenta mexicana se dan luego de que Castro denunciara públicamente, en los últimos días, la existencia de maniobras destinadas a desestabilizar su Gobierno y alertara sobre la posibilidad de un intento de “golpe” en Honduras, en un contexto de alta polarización política tras las recientes elecciones presidenciales del 30 de noviembre.