Enfrentamientos, detenidos y heridos: los disturbios en el Infop en la madrugada de este martes

"Al pueblo hondureño: informo con responsabilidad histórica que, a partir de información de inteligencia verificada, Juan Orlando Hernández, perdonado en EEUU, planifica su ingreso al país para proclamar al ganador de las elecciones, al tiempo que está en marcha una agresión orientada a romper el orden constitucional y democrático a través de un golpe contra mi gobierno", afirmó la mandataria.