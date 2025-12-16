Enfrentamientos, detenidos y heridos: los disturbios en el Infop en la madrugada de este martes

Un completo caos se vivió en horas de la madrugada de este martes 16 de diciembre, entre enfrentamientos y llamados de la presidenta Xiomara Castro a manifestaciones ante la supuesta amenaza de un golpe de Estado. A continuación, un resumen de lo ocurrido.
Un verdadero campo de batalla se registró en las afueras del Instituto de Formación Profesional (Infop), donde se encuentra el material electoral que definirá al próximo presidente de Honduras y donde ya debió haber iniciado la revisión de unas 2,700 actas con inconsistencias. El escrutinio especial no ha comenzado debido a los disturbios.
Las manifestaciones iniciaron el pasado lunes, pero los enfrentamientos se dieron en horas de la madrugada entre colectivos de Libertad y Refundación (Libre) y agentes de la Policía Nacional.
Los colectivos de Libre se encontraban protestando y exigiendo que se cuente "voto por voto", pero, según Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), son los representantes de ese partido quienes se han negado a formar parte del escrutinio especial. ¿Cómo se desarrollaron los hechos esta madrugada?
Mientras los colectivos quemaban llantas y lanzaban piedras, la Policía Nacional y la Policía Militar hicieron uso de tanquetas de agua para desalojar la zona.
Varias personas resultaron heridas y, de manera preliminar, se conoció que alrededor de 15 personas fueron detenidas; sin embargo, el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, aseguró que serán puestas en libertad.
Quema de llantas, agresiones y calles bloqueadas formaron parte de los disturbios registrados en el Infop. El ministro de Seguridad aseguró que nadie dio la orden a la Policía de hacer uso de la fuerza para desalojar a los manifestantes.
Con tanquetas de agua y en videos donde se observa a agentes utilizando toletes, así se llevó a cabo el desalojo de los colectivos de Libre que se encontraban realizando disturbios en el Infop.
Además de los disturbios en el Infop, la presidenta Xiomara Castro se pronunció en horas de la madrugada y llamó a manifestaciones en Tegucigalpa, asegurando que se está orquestando un golpe de Estado contra su gobierno.
"Al pueblo hondureño: informo con responsabilidad histórica que, a partir de información de inteligencia verificada, Juan Orlando Hernández, perdonado en EEUU, planifica su ingreso al país para proclamar al ganador de las elecciones, al tiempo que está en marcha una agresión orientada a romper el orden constitucional y democrático a través de un golpe contra mi gobierno", afirmó la mandataria.
La presidenta Castro solicitó investigar a los responsables de "reprimir" a los colectivos de Libre y separarlos de sus cargos, asegurando que en su gobierno "no se reprime al pueblo".
Por su parte, la reacción de la oposición fue rechazar la denuncia de Castro. "Presidenta, con todo el respeto del mundo, deje de inventar y mentir, señora. Ustedes ya perdieron catastróficamente y humillantemente en las urnas, el pueblo habló y dijo: ‘Fuera el Familión’".