JOH: "La acusación lanzada por la presidenta Xiomara Castro es completamente falsa"

Tegucigalpa, Honduras.- El expresidente Juan Orlando Hernández negó que exista un plan para regresar a Honduras o para romper el orden constitucional, y calificó como "completamente falsa" la acusación formulada por la presidenta Xiomara Castro sobre un supuesto golpe de Estado en curso.

A través de una publicación en sus redes sociales, este martes, Hernández afirmó que no hay ningún intento de ingreso al país ni de desestabilización institucional y sostuvo que el señalamiento busca generar pánico, desviar la atención y provocar caos.

Según su mensaje, durante más de una década su nombre ha sido utilizado con fines políticos y, a su juicio, esa estrategia ya no tiene efecto, tras el rechazo electoral al partido oficialista.

El exmandatario señaló que no tiene intención de regresar a Honduras en este momento, al considerar que el actual gobierno no garantiza derechos ni seguridad personal. Aseguró que su vida y la de su familia estarían en riesgo y denunció persecución e instrumentalización de la justicia en su contra.

Hernández también afirmó que posee información sobre presuntos planes para atentar contra él y su familia, y responsabilizó directamente a los líderes del gobierno y a la cúpula del partido Libertad y Refundación (Libre) por cualquier hecho que pueda ponerlos en peligro.

"Tengo información de que se ha planeado atentar contra mi vida y la de mi familia. Una cosa es la diferencia política o ideológica; otra muy distinta es cruzar la línea y poner en riesgo vidas humanas", escribió.