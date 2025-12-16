JOH: "La acusación lanzada por la presidenta Xiomara Castro es completamente falsa"

El expresidente Juan Orlando Hernández calificó de falsas las denuncias de Xiomara Castro, y negó cualquier intento de ruptura constitucional

  • JOH: La acusación lanzada por la presidenta Xiomara Castro es completamente falsa

    Juan Orlando Hernández niega plan de regreso a Honduras y rechaza acusaciones de un supuesto golpe, tras señalamientos hechos por la presidenta Xiomara Castro.

     Foto: archivo/EFE
  • Actualizado: 16 de diciembre de 2025 a las 07:24

Tegucigalpa, Honduras.- El expresidente Juan Orlando Hernández negó que exista un plan para regresar a Honduras o para romper el orden constitucional, y calificó como "completamente falsa" la acusación formulada por la presidenta Xiomara Castro sobre un supuesto golpe de Estado en curso.

A través de una publicación en sus redes sociales, este martes, Hernández afirmó que no hay ningún intento de ingreso al país ni de desestabilización institucional y sostuvo que el señalamiento busca generar pánico, desviar la atención y provocar caos.

Según su mensaje, durante más de una década su nombre ha sido utilizado con fines políticos y, a su juicio, esa estrategia ya no tiene efecto, tras el rechazo electoral al partido oficialista.

El exmandatario señaló que no tiene intención de regresar a Honduras en este momento, al considerar que el actual gobierno no garantiza derechos ni seguridad personal. Aseguró que su vida y la de su familia estarían en riesgo y denunció persecución e instrumentalización de la justicia en su contra.

Hernández también afirmó que posee información sobre presuntos planes para atentar contra él y su familia, y responsabilizó directamente a los líderes del gobierno y a la cúpula del partido Libertad y Refundación (Libre) por cualquier hecho que pueda ponerlos en peligro.

"Tengo información de que se ha planeado atentar contra mi vida y la de mi familia. Una cosa es la diferencia política o ideológica; otra muy distinta es cruzar la línea y poner en riesgo vidas humanas", escribió.

Quitando pancartas, encadenándose y cerrando calles: así fue la protesta de Libre

En relación con el proceso electoral, llamó a mantener la atención en el escrutinio especial y a esperar la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE). Sostuvo que el proceso debe ser acompañado por todos los sectores de la sociedad, así como por observación nacional e internacional, y subrayó que las elecciones competen a toda la ciudadanía y no solo a los partidos políticos.

En relación con el proceso electoral, llamó a mantener la atención en el escrutinio especial y a esperar la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Las declaraciones de Hernández surgen tras el mensaje emitido por la presidenta Xiomara Castro en la madrugada del 16 de diciembre, cuando aseguró que recibió información de inteligencia según la cual el exmandatario planifica su ingreso al país para proclamar al ganador de las elecciones y que estaría en marcha una agresión contra el orden constitucional.

'Mel' Zelaya denuncia amenazas al orden constitucional y respalda llamado de Xiomara Castro
Te gustó este artículo, compártelo
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más