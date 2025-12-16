JOH: "La acusación lanzada por la presidenta Xiomara Castro es completamente falsa"

Tegucigalpa, Honduras.- El expresidente Juan Orlando Hernández negó que exista un plan para regresar a Honduras o para romper el orden constitucional, y calificó como "completamente falsa" la acusación formulada por la presidenta Xiomara Castro sobre un supuesto golpe de Estado en curso.
A través de una publicación en sus redes sociales, este martes, Hernández afirmó que no hay ningún intento de ingreso al país ni de desestabilización institucional y sostuvo que el señalamiento busca generar pánico, desviar la atención y provocar caos.
Según su mensaje, durante más de una década su nombre ha sido utilizado con fines políticos y, a su juicio, esa estrategia ya no tiene efecto, tras el rechazo electoral al partido oficialista.
El exmandatario señaló que no tiene intención de regresar a Honduras en este momento, al considerar que el actual gobierno no garantiza derechos ni seguridad personal. Aseguró que su vida y la de su familia estarían en riesgo y denunció persecución e instrumentalización de la justicia en su contra.
Hernández también afirmó que posee información sobre presuntos planes para atentar contra él y su familia, y responsabilizó directamente a los líderes del gobierno y a la cúpula del partido Libertad y Refundación (Libre) por cualquier hecho que pueda ponerlos en peligro.
"Tengo información de que se ha planeado atentar contra mi vida y la de mi familia. Una cosa es la diferencia política o ideológica; otra muy distinta es cruzar la línea y poner en riesgo vidas humanas", escribió.
FALSO.— Juan Orlando H. (@JuanOrlandoH) December 16, 2025
Pueblo hondureño, la acusación lanzada por la Presidenta Xiomara Castro es completamente falsa. No existe ningún plan de ingreso al país ni intento de ruptura del orden constitucional. Esta narrativa solo busca sembrar pánico, desviar la atención y generar caos, una...
En relación con el proceso electoral, llamó a mantener la atención en el escrutinio especial y a esperar la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE). Sostuvo que el proceso debe ser acompañado por todos los sectores de la sociedad, así como por observación nacional e internacional, y subrayó que las elecciones competen a toda la ciudadanía y no solo a los partidos políticos.
En relación con el proceso electoral, llamó a mantener la atención en el escrutinio especial y a esperar la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Las declaraciones de Hernández surgen tras el mensaje emitido por la presidenta Xiomara Castro en la madrugada del 16 de diciembre, cuando aseguró que recibió información de inteligencia según la cual el exmandatario planifica su ingreso al país para proclamar al ganador de las elecciones y que estaría en marcha una agresión contra el orden constitucional.