Partido Nacional y Liberal se unen para acelerar conteo de votos

Tegucigalpa, Honduras.- Representantes de los opositores y conservadores partidos Nacional y Liberal de Honduras se reunieron este lunes para buscar acuerdos que contribuyan a agilizar los resultados de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, que están estancados a falta de un escrutinio especial con 2.792 actas electorales que presentan inconsistencias. Arístides Mejía, delegado por el Partido Liberal, dijo a los periodistas que la reunión "entre los dos partidos mayoritarios que reúnen más del 80 % de los votos y que están en la contienda por un estrecho margen", ha sido para ayudar a acelerar los resultados finales. El Partido Nacional estuvo representado por María Antonieta Mejía, candidata a designada presidencial (vicepresidenta). Ambos institutos políticos "buscan acelerar el proceso electoral para que culmine lo más pronto posible y que podamos anunciar mediante la declaratoria de ley que hay un ganador, y que el segundo que no ha ganado reconozca el triunfo del primero para que el próximo gobierno tenga toda la legitimidad requerida", subrayó Arístides Mejía, exconsejero electoral y exministro de Defensa en el gobierno que presidió Manuel Zelaya (2006-2009).

Añadió que para agilizar el conteo de votos hay que desenredar algunos problemas que hay en el proceso que, lamentablemente, se enredó por la mala transmisión de resultados y el paro de los datos que ha habido. "Pero además creo que podemos ayudar bastante para que dentro del marco legal podamos lograr acuerdos que impulsen el proceso y darle nuestro respaldo a la institución (el Consejo Nacional Electoral, CNE) que es la que tiene que declarar" los resultados finales, afirmó. Según Mejía, el diálogo entre los partidos deberían existir siempre entre los partidos "para impulsar el proceso democrático y consolidar lo que el pueblo hondureño mandó en las urnas el día 30 de noviembre. Está a la vista el veredicto y la urnas ya hablaron". Los dos políticos también expresaron el apoyo a las dos de los tres consejeros del CNE, su presidenta Ana Paola Hall y Cossette López, quienes han venido denunciando amenazas de todo tipo, persecución y presiones que podrían poner en riesgo la última fase del proceso electoral. La candidata a designada presidencial del Partido Nacional indicó que a la reunión invitó "el Partido Liberal por los últimos acontecimientos y porque también hay que darle certeza y certidumbre al pueblo hondureño", que "cumplió la misión -de votar- el 30 de noviembre".

"Hemos planteado también el respeto irrestricto de la Ley Electoral, la Constitución de la República y que no nos vamos a salir del marco legal vigente", subrayó. María Antonieta Mejía también dijo que lamentan los "ataques" contra las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López, quienes no pueden ir a dormir a sus casas, ni permanecer en la sede del CNE. Los representantes de los dos partidos mayoritarios no ahondaron en detalles sobre la reunión que sostuvieron en la sede del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep). El Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), en el poder, no reconoce las elecciones en la fórmula presidencial aduciendo que hubo "fraude" en los comicios. Según el último registro del CNE en su pagina web, los resultados preliminares de las elecciones los encabeza Nasry 'Tito' Asfura, candidato del Partido Nacional que es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con 1.305.033 votos (40,54 %), seguido por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 1.261.849 sufragios (39,19 %).