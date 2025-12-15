La OEA advierte que Honduras vive un proceso electoral de alta complejidad

En su intervención, Ramdin destacó la importancia del multilateralismo y del papel que desempeña la OEA al abordar, en corto tiempo, dos sesiones relacionadas con la situación hondureña.

El diplomático indicó que las opiniones expresadas por los Estados miembros coincidieron con las observaciones técnicas de la misión y con los informes políticos recibidos por la Secretaría General del organismo.

Tegucigalpa, Honduras.- El secretario general de la Organización de los Estados Americanos ( OEA ), Albert Ramdin , afirmó que Honduras atraviesa un proceso electoral y político de alta complejidad , durante la sesión extraordinaria del Consejo Permanente en la que se conoció el informe preliminar de la Misión de Observación Electoral (MOE).

Señaló que este acompañamiento permite escuchar a los Estados miembros y ofrecer asistencia a países que atraviesan coyunturas políticas sensibles, como es el caso de Honduras.

“Este momento en el que hablamos dos veces en muy poco tiempo sobre hechos políticos en un estado miembro (Honduras) muestra el valor del multilateralismo y el valor de esta organización”, expresó.

El titular de la OEA subrayó que, aunque los procesos electorales son asuntos internos de cada país, deben desarrollarse bajo los principios establecidos en la Carta Democrática Interamericana, garantizando que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto sin interferencias internas ni externas.

Asimismo, sostuvo que la organización debe continuar brindando asistencia técnica a los Estados miembros para fortalecer, reformar o mejorar sus sistemas electorales.

En ese contexto, advirtió que la actual conformación de las autoridades electorales hondureñas ha generado un clima de polarización que no contribuye a la confianza en el proceso.

“Tenemos que seguir dando asistencia técnica a los Estados miembros para fortalecer sus procesos electorales. Lo que tenemos ahora es una composición de autoridades electorales que abre cauce a la polarización, lo cual no ayuda al proceso”, señaló.

Ramdin reconoció el trabajo de la Misión de Observación Electoral, encabezada por el embajador Eladio Loizaga, y explicó que el organismo hemisférico mantiene un monitoreo permanente tanto del componente técnico como del político del proceso hondureño.

Remarcó que, pese a las dificultades señaladas, el proceso aún no ha concluido y debe permitirse que continúe dentro del marco institucional.

“Vemos que estamos frente a un proceso electoral muy complejo y también a un proceso político muy complejo, y es importante recordar que el proceso no ha concluido todavía”, manifestó.

Exhortó a los líderes políticos, en especial a los candidatos presidenciales y a los miembros de las autoridades electorales, a actuar con responsabilidad, imparcialidad y apego a la ley, con el fin de preservar la paz social y evitar escenarios de inestabilidad antes de la declaratoria oficial de resultados.

“Los líderes políticos, especialmente los candidatos presidenciales, tienen una función importante que cumplir en esta fase del proceso para apuntalar la paz en Honduras, porque lo último que queremos es inestabilidad previo a un resultado electoral”, enfatizó.