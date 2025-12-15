“La demora no es justificable”: OEA urge al CNE a agilizar resultados electorales en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El jefe de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Honduras, Eladio Loizaga Lezcano, hizo un llamado urgente a las autoridades electorales para que aceleren el escrutinio especial y la publicación de los resultados oficiales de las elecciones.
Durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, Loizaga advirtió que el retraso actual no tiene justificación y pone en riesgo la confianza ciudadana.
“La Misión hace un llamado urgente a las autoridades electorales para que den inicio de inmediato al escrutinio especial y se busquen todas las vías posibles para obtener los resultados oficiales en el menor tiempo posible”, expresó.
El funcionario también exhortó a los actores políticos a actuar con responsabilidad y evitar acciones que retrasen el proceso: “Urge a los líderes y representantes de las distintas fuerzas políticas actuar con responsabilidad y dejar de lado tácticas dilatorias que sabotean el proceso”, señaló ante los delegados.
Loizaga fue enfático al señalar que la autoridad electoral debe tomar decisiones rápidas. “La demora actual en el procesamiento y publicación de resultados no es justificable; la autoridad electoral debe tomar decisiones en forma expedita que permitan agilizar el proceso”, afirmó.
En sus declaraciones, descartó que el atraso pueda seguir atribuyéndose a fallas técnicas o a terceros. “A estas alturas resulta inaceptable culpar al software o a la empresa proveedora; la población necesita y merece certeza”, sostuvo.
El jefe de la misión advirtió que, de mantenerse la situación, el Consejo Nacional Electoral (CNE) estaría incumpliendo “gravemente” su deber con la ciudadanía.
Las declaraciones se dan en medio de un ambiente de expectativa e incertidumbre por la falta de resultados oficiales, mientras diversos sectores demandan transparencia y rapidez en el cierre del proceso electoral.