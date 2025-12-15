“La demora no es justificable”: OEA urge al CNE a agilizar resultados electorales en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El jefe de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Honduras, Eladio Loizaga Lezcano, hizo un llamado urgente a las autoridades electorales para que aceleren el escrutinio especial y la publicación de los resultados oficiales de las elecciones.

Durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, Loizaga advirtió que el retraso actual no tiene justificación y pone en riesgo la confianza ciudadana.

“La Misión hace un llamado urgente a las autoridades electorales para que den inicio de inmediato al escrutinio especial y se busquen todas las vías posibles para obtener los resultados oficiales en el menor tiempo posible”, expresó.