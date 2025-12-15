Roosevelt Hernández reitera respaldo a declaratoria que dé el CNE

Tegucigalpa, Honduras.-El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, afirmó este lunes 15 de diciembre que la institución castrense mantiene una postura estrictamente profesional y apegada al marco legal vigente, en el contexto del proceso electoral que se desarrolla en el país.
Hernández señaló que las Fuerzas Armadas “es una institución de carácter profesional” y explicó que cualquier cambio dentro de su estructura requeriría un proceso profundo, al indicar que “para poder cambiar un sistema se requiere una reingeniería”.
Asimismo, subrayó que la institución militar “está apegada a la Constitución de la República”, así como “a las leyes que se derivan de ella”, entre ellas la Ley Electoral de Honduras.
En ese sentido, el jefe militar enfatizó que las Fuerzas Armadas se rigen por la normativa vigente y que su rol está claramente definido. “Nosotros nos apegamos a ella y nosotros esperamos, nada más la Fuerza Armada esperará los resultados”, expresó al noticiero Hoy Mismo.
Hernández reiteró que la institución respetará y respaldará las resoluciones emitidas por el Consejo Nacional Electoral (CNE). “Quién diga el CNE, lo que diga el CNE, pues se tiene que respaldar”, afirmó, dejando claro que las Fuerzas Armadas no interferirán en las decisiones del ente electoral.
El jefe del Estado Mayor Conjunto recordó que se ha planteado la necesidad de revisar la totalidad de la documentación electoral, al indicar que “hemos mencionado que tiene que ser del cien por ciento de las actas de cierre original”. No obstante, reiteró que el trabajo corresponde al órgano electoral y que las Fuerzas Armadas acatarán sus determinaciones, ya que “el apego nuestro es a la Constitución de la República y a las leyes que se derivan de la misma”.