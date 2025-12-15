Roosevelt Hernández reitera respaldo a declaratoria que dé el CNE

Tegucigalpa, Honduras.-El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, afirmó este lunes 15 de diciembre que la institución castrense mantiene una postura estrictamente profesional y apegada al marco legal vigente, en el contexto del proceso electoral que se desarrolla en el país.

Hernández señaló que las Fuerzas Armadas “es una institución de carácter profesional” y explicó que cualquier cambio dentro de su estructura requeriría un proceso profundo, al indicar que “para poder cambiar un sistema se requiere una reingeniería”.

Asimismo, subrayó que la institución militar “está apegada a la Constitución de la República”, así como “a las leyes que se derivan de ella”, entre ellas la Ley Electoral de Honduras.