Consejeras del CNE advierten sobre amenazas contra la democracia

Tegucigalpa, Honduras.- Las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López, exhortaron a la comunidad internacional y a los observadores electorales a documentar lo que calificaron como un atentado contra la democracia en Honduras.
Ana Paola Hall, consejera presidenta del CNE, advirtió que existen acciones que “algunos están planeando y ejecutando” y que podrían derivar en escenarios “insospechados e insostenibles” para el país.
En su pronunciamiento, alertó sobre el riesgo de perder libertades y de que se vea afectado el proceso electoral por el que, dijo, la ciudadanía ha luchado con conducta ejemplar y vocación de paz, al tiempo que reiteró que el proceso debe continuar hasta la declaratoria oficial de resultados.
Hall también señaló que, pese a no poder estar presencialmente en sus domicilios ni en las instalaciones del CNE y del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), las consejeras continúan ejerciendo sus funciones conforme a la Constitución y la ley. “El mundo observa y la historia juzga implacablemente”, expresó, al dirigirse a quienes, según indicó, están socavando la democracia hondureña.
Por su parte, Cossette López calificó como crítica la situación en el Centro Logístico Electoral y denunció que miembros de juntas receptoras, representantes de partidos políticos, han incurrido en actos de presión, consignas y violencia que impiden avanzar con la instalación de los organismos electorales y el escrutinio. Afirmó que estas acciones constituyen actos de sedición y pidió a las fuerzas del orden restablecer el orden y separar a los agresores.
López subrayó que los integrantes de las juntas están obligados a cumplir la ley y actuar con conducta apropiada, advirtiendo que quienes no lo hagan pueden ser sustituidos conforme a la normativa vigente.