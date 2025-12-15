Consejeras del CNE advierten sobre amenazas contra la democracia

Tegucigalpa, Honduras.- Las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López, exhortaron a la comunidad internacional y a los observadores electorales a documentar lo que calificaron como un atentado contra la democracia en Honduras.

Ana Paola Hall, consejera presidenta del CNE, advirtió que existen acciones que “algunos están planeando y ejecutando” y que podrían derivar en escenarios “insospechados e insostenibles” para el país.

En su pronunciamiento, alertó sobre el riesgo de perder libertades y de que se vea afectado el proceso electoral por el que, dijo, la ciudadanía ha luchado con conducta ejemplar y vocación de paz, al tiempo que reiteró que el proceso debe continuar hasta la declaratoria oficial de resultados.