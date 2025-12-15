Donald Trump sobre elecciones en Honduras: "Apoyé a alguien que no iba en la delantera y ganó"

Washington, EE UU.- Donald Trump, presidente de Estados Unidos, volvió a referirse sobre las elecciones generales en Honduras, comicios que aún no tienen un ganador oficial por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE). Mediante una conferencia en la Casa Blanca, Trump fue consultado por el periodista Javier Negre sobre su influencia en diversas elecciones a nivel latinoamericano, como ha sucedido en Honduras.

“Los comunistas han perdido Chile. El candidato pro-Trump, José Antonio Vargas, ganó las elecciones. ¿Crees que esta oleada de derecha en el mundo hispano se debe a tu influencia?”, consultó Negre. Seguidamente el presidente de Estados Unidos respondió: “Bueno, acabo de... tuvimos una buena elección en Honduras, como saben, allí. Apoyé a alguien que no iba en la delantera y ganó las elecciones. Y hace un par de horas, me enteré de que en Chile, la persona a la que apoyé, que no iba en la delantera, ganó con bastante facilidad. Así que espero con ansias presentarle mis respetos. He oído que es una muy buena persona". El 26 de noviembre, Donald Trump pidió a los hondureños votar por Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional, y asegurando que no podría trabajar con Salvador Nasralla ni con Rixi Moncada. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

“La democracia está en tela de juicio en las próximas elecciones en el hermoso país de Honduras el 30 de noviembre. ¿Maduro y sus narcoterroristas tomarán el control de otro país como lo hicieron con Cuba, Nicaragua y Venezuela? Quien defiende la democracia y lucha contra Maduro es Tito Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional", dijo Trump en ese momento.

Y agregó: “Su principal oponente es Rixi Moncada, quien dice ser su ídolo, Fidel Castro. Normalmente, la gente inteligente de Honduras la rechazaría y elegiría a Tito Asfura, pero los comunistas intentan engañar al pueblo presentando a un tercer candidato, Salvador Nasralla. Nasralla no es amigo de la libertad. Casi comunista, ayudó a Xiomara Castro presentándose como su vicepresidente. Ganó y ayudó a Castro a ganar. Luego renunció y ahora finge ser anticomunista solo para dividir el voto de Asfura”.