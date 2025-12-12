Gobierno de Xiomara Castro denuncia injerencia de Donald Trump ante ONU, OEA y Celac

Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno de Honduras elevó una queja y denunció injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante diversos organismos internacionales por sus pronunciamientos en el marco de las elecciones generales en Honduras. Esta queja fue hecha por parte de la Cancillería de Honduras y remitida a la Organización de Naciones Unidas (ONU), Organización de Estados Americanos (OEA) y Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Gerardo Torres, vicecanciller de la nación, informó que "por instrucciones de la presidenta Xiomara Castro, desde Cancillería hemos enviado notas oficiales denunciando la injerencia en nuestras elecciones por parte del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump". Torres agregó que se denunció "la coacción que sufrió la población a través de amenazas de grupos criminales y el fracaso del sistema de transmisión y divulgación de resultados electorales".

El diplomático afirmó que las notas fueron remitidas a Antonio Guterres, secretario general de la ONU y Albert Ramdin, secretario general de la OEA. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Asimismo a Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, país que ostenta la presidencia pro tempore de la CELAC.