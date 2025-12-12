Arranca la Teletón 2025, la gran obra de amor y solidaridad que une a Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Como cada año los hondureños se unen en solidaridad para ayudar a las personas que más lo necesitan. Esta noche, no fue la excepción, y desde las 9:00 PM entre aplausos, alegría, la participación de un grupo de payasitas y sobre todo con los corazones cargados de esperanza inició la jornada más grande de amor, la Teletón 2025. Las 27 horas ininterrumpidas donde el pueblo hondureño demuestra la unidad y el amor hacia los demás arrancaron con la interpretación del himno a Teletón a cargo de la artista hondureña Fabiana Sánchez, quien resaltó el lema de este año: “Teletón es Servicio”. Así dio por iniciada la trigésima octava edición de Teletón, que este año busca recaudar 77.5 millones de lempiras que serán utilizados para garantizar los servicios y las atenciones a los niños, jóvenes y adultos que son beneficiados en los Centros de Rehabilitación Integral Teletón (CRIT) y las Unidades de Rehabilitación Comunitarias (Unicores).

“Buenas noches, Honduras. Quiero recordar que un día como hoy hace siete años falleció nuestro presidente Rafael Ferrari pero dejó este gran legado llamado Teletón”, destacó con emotividad Rafael Villeda, presidente de la fundación Teletón. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Posteriormente las autoridades de Teletón mostraron una de las obras de infraestructura que ayudarán a la movilización de las personas con discapacidad, el puente de Movilidad Universal Rafael Ferrari que edificó la Alcaldía del Distrito Central frente al Centro de Rehabilitación Integral de Teletón (CRIT) en Tegucigalpa. El alcalde Jorge Aldana resaltó la importancia de la obra al tiempo que dieron el primer donativo de 500,000 lempiras.

Una de las empresas que por 17 años consecutivos ha dicho presente es BAC y en esta ocasión donó 800,000 lempiras para que la fundación siga brindado las atenciones necesarias a la población hondureña. La jornada de amor siguió con la presentación de grupos musicales y otros espectáculos que pusieron a bailar al público que llegó al gimnasio del Instituto Salesiano San Miguel para apoyar esta gran causa. A medida avanzó la jornada, decenas de personas, empresas e instituciones fueron aportando su granito de arena, con objetivo de lograr y superar la meta este año.

Otra de las empresas que como todos los años apoya esta noble causa es Cargill, quien este año aportó la cantidad de 1,750,000 de lempiras. Como es costumbre, la jornada ayer comenzó con una eucaristía agradeciendo y pidiendo a Dios por la obra Teletón. Villeda, indicó que espera que el evento sea un éxito y se logre como todos los años superar la meta. “Deseamos superar esa meta que se ha establecido para este año y poder en el 2026 continuar con todos nuestros centros de rehabilitación integral y los Unicores que tenemos en diferentes partes del país poder continuar brindando todos los servicios, a aquellos compatriotas que ya sea que por algún accidente o por problemas de nacimiento, requieren de los de los servicios de la Fundación Teletón”, dijo.

Por su parte, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez, elevó una oración al Todopoderoso por la ayuda mutua que deben tener los hondureños unos con los otros. “Tanta gracia de Dios que tenemos que agradecer, y como dice el refrán: amor con amor se paga. Bendice Señor esta gran obra de amor”.Al mismo tiempo, siendo beneficiado del Teletón, el prelado inauguró la jornada con la primera donación que entregó en un sobre sellado.

38 años de servicio

La Fundación Teletón nació en 1987 con el objetivo de extender la mano fraterna a miles de hondureños que necesitaban, por sus discapacidades, recibir la debida atención médica a sus problemas, algunos congénitos y otros causados por accidentes. Han sido 38 años de servicio continuo que la fundación ha venido realizando; durante ese tiempo se han dado más de 11 millones de atenciones en los seis CRIT y los cinco Unicores que se ubican a nivel nacional, así como dos laboratorios de ortesis y prótesis. Elizabeth Vinelli, directora ejecutiva de Teletón manifestó que gracias a la solidaridad de los hondureños se sigue garantizando las atenciones a las más de 20,000 personas que cada año buscan de los servicios que la fundación ofrece. “Eso se traduce en unas 350,000 atenciones terapeuticas, o sea todo tipo de terapia, servicio de transporte, albergue y todos los servicios que brindamos”, dijo. La ejecutiva manifestó que la principal misión de Teletón es ayudar a las personas que viven con una discapacidad a que tengan una rehabilitación integral y sean incluidos en la sociedad. “Trabajamos fuerte para que los niños se integren a la escuela y los adultos se integren al trabajo”, expresó.

Casos

Durante la transmisión continua, se presentarán varios casos de hondureños a los que Teletón a través de sus servicios les cambio la vida. Como Rossana Castillo, una joven residente en Santa Cruz de Yojoa, Cortés, quien debido a un accidente automovilístico perdió una de sus piernas hace dos años. La joven de 31 años recibió atención en el hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula; tiempo después fue remitida a Teletón, donde recibió terapia física y atención psicológica para sanar el trauma que había vivido.