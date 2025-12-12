Médicos esperan que nuevos hospitales aumenten cupos para estudiar una especialidad

Aunque el número de espacios para estudiar las especialidades médicas aumentó en relación a años anteriores, la cifra sigue siendo baja, señalan los expertos.

Este año un total de 180 médicos fueron los beneficiados con las becas que da la Secretaría de Salud y el Instituto Hondureño de Seguridad Social ( IHSS ) a través de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Tegucigalpa, Honduras.- La escasez de médicos especialistas en distintas áreas de la salud está directamente relacionada con los pocos espacios de formación disponibles para médicos generales en los hospitales del país , señalaron expertos del sector.

Gustavo Galo, decano interino de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAH, explicó que inicialmente el Estado había ofrecido 71 becas, pero tras revisar permisos y espacios disponibles en los distintos programas, el número de cupos se amplió a 180.

"Estamos en deuda, necesitamos más espacios de formación; sin embargo, la infraestructura hospitalaria es limitada", dijo.

El decano espera que con la construcción de los ocho nuevos hospitales que el actual Gobierno prometió construir el número de espacios para estudiar una especialidad médica sea mucho mayor en los próximos años.

Este proceso de selección de los nuevos residentes comenzó con 850 aspirantes, de los cuales 794 cumplieron con los requisitos y presentaron su examen, reflejando una alta demanda por la formación en especialidades médicas.

Lamentablemente, del total de aspirantes que hicieron el examen elaborado por una organización estadounidense, apenas 34 lograron aprobar el examen.

Sin embargo, las autoridades universitarias decidieron otorgar los demás cupos a los estudiantes con las calificaciones más altas en el examen, a pesar de no haberlo aprobado.

El decano informó que se esta trabajando en la planificación de dos nuevos posgrados que posiblemente se estarían abriendo el próximo año, se trata de Neurocirugía y Ortopedia en la UNAH de San Pedro Sula.