EE UU cancela programa de reunificación familiar con siete países, incluyendo Honduras

Miami, EE UU.- Estados Unidos anunció este viernes la terminación de programas migratorios humanitarios de reunificación familiar para nacionales de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras, así como para sus familiares inmediatos, argumentando abusos de estas protecciones. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, en inglés) anunció el fin del llamado "Family Reunification Parole (FRP) para estos siete países.

La Administración indicó que estos programas fueron utilizados de manera indebida, permitiendo que personas poco verificadas eludieran el proceso tradicional para obtener esa protección migratoria. De acuerdo con el documento, el 14 de enero de 2026 expirará automáticamente el 'parole' de todas las personas ingresadas bajo el FRP, a menos que presenten un Formulario I-485 (ajuste de estatus) antes del 15 de diciembre de 2025.

Comunicado del Departamento de Seguridad Nacional

El Departamento de Seguridad Nacional ha cancelado todos los programas categóricos de Permisos de Reunificación Familiar (FRP) para extranjeros de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras, y sus familiares inmediatos. Esta administración está poniendo fin al abuso de los permisos humanitarios que permitieron que extranjeros sin investigaciones de seguridad y verificaciones de antecedentes debidamente realizadas eludieran el proceso tradicional de los permisos de permanencia temporal ("parole"). El permiso de permanencia temporal nunca se concibió para usarse de esta manera, y DHS está restableciendo la otorgación de estos permisos caso por caso, tal como era la intención del Congreso. La cancelación de los programas FRP es un necesario retorno a políticas de sentido común y al principio de "Estados Unidos Primero".

El deseo de reunir a las familias no está por encima de la responsabilidad del gobierno de prevenir el fraude y el abuso y de defender la seguridad nacional y la seguridad pública. Los programas FRP tenían brechas de seguridad causadas por una verificación de antecedentes insuficiente que malhechores y defraudadores podían aprovechar para ingresar a Estados Unidos, lo que representaba un nivel inaceptable de riesgo para el país. DHS está priorizando la seguridad, protección y bienestar financiero y económico de los estadounidenses. Una notificación del Registro Federal explica cómo se administrará la cancelación de los programas FRP. Si a un extranjero se le concedió permiso de permanencia temporal en Estados Unidos bajo los programas FRP y su permiso de permanencia temporal aún no ha expirado el 14 de enero de 2026, se cancelará en esa fecha a menos que el extranjero tenga pendiente un Formulario I-485, Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus, matasellada o que se haya presentado electrónicamente en o antes del 15 de diciembre de 2025, y que aún esté pendiente el 14 de enero de 2026. Si el extranjero tiene un Formulario I-485 pendiente, su permiso de permanencia temporal (parole) seguirá vigente hasta que expire dicho periodo de permiso o hasta que tomemos una decisión final sobre su Formulario I-485 pendiente, lo que ocurra primero. Si denegamos su Formulario I-485, su periodo de permiso se cancelará y dicho extranjero deberá salir de Estados Unidos inmediatamente. Cuando cancelamos el período permiso de permanencia temporal de un extranjero bajo los programas FRP, también revocaremos su autorización de empleo basada en dicho permiso de permanencia temporal. Notificaremos a cada extranjero individualmente que DHS está dando por terminado su período de permiso de permanencia temporal y revocando su autorización de empleo.