Hondureños considerados peligrosos criminales en New Orleans por el DHS

Varios hondureños que fueron liberados tras cometer varios delitos en Nueva Orleans se encuentran en la mira del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), donde se lleva a cabo la operación migratoria 'Catahoula Crunch'.
El DHS sostuvo en un comunicado que la operación en la mayor ciudad del estado sureño de Luisiana se enfocará en detener migrantes con historial criminal, al mostrar imágenes de nacionales de México, Honduras, Guatemala, El Salvador, Jordania y Vietnam.
Entre los señalados está: Juan Ramón Dubón Argueta fue arrestado por agresión agravada, poner en peligro a un menor, agresión agravada con arma de fuego, abuso doméstico, invasión de domicilio y daños a la propiedad.
José Fernando Arzú Osorto, un hondureño indocumentado que fue arrestado por conducta indecente con un menor de 17 años y robo a mano armada. Fue liberado de nuevo en la comunidad tras ser arrestado una vez más por robo a mano armada.
Darwin Alexis Murillo-Ponce fue arrestado por agresión agravada en segundo grado.
Hared Francisco Cruz Alvarado fue arrestado por violación en tercer grado, agresión simple y allanamiento de morada. Posteriormente fue deportado.
Melvin Arnaul Velásquez Ordóñez fue arrestado por abuso doméstico, poner en peligro a un menor y agresión simple.
La operación Catahoula Crunch es contra los "inmigrantes ilegales criminales" que fueron liberados bajo las políticas de santuario que obligan a las autoridades locales a ignorar las órdenes de arresto y detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.
"Las políticas santuario ponen en peligro a las comunidades estadounidenses al liberar a extranjeros criminales y forzar a los agentes del DHS a arriesgar sus vidas para remover a extranjeros criminales ilegales a los que nunca debieron haber vuelto a soltar a las calles", dijo Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS.
El despliegue de agentes de ICE ha causado preocupación en Nueva Orleans donde hay cerca de 223,000 inmigrantes, de los que casi uno de cada cinco son de Honduras.