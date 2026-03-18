A un año de la tragedia aérea en Roatán, familiares marchan para exigir justicia

La Ceiba, Honduras.- Familiares y sobrevivientes del accidente aéreo ocurrido hace un año en Roatán, Islas de la Bahía, realizaron una caminata este miércoes -18 de marzo- sobre la avenida San Isidro, en La Ceiba, para exigir justicia por lo sucedido.
Durante la movilización, los participantes portaron pancartas y lanzaron consignas con las que recordaron a las víctimas, al tiempo que reiteraron su demanda de respuestas claras por parte de las autoridades.
El recorrido estuvo acompañado por tambores, lo que generó un ambiente cargado de emotividad, en medio del dolor que aún persiste entre los afectados por la tragedia.
Los manifestantes expresaron que, pese al paso del tiempo, continúan sin conocer avances concretos en las investigaciones, por lo que aseguran que mantendrán la presión hasta que el caso sea esclarecido.
La actividad evidenció la determinación de los familiares de no permitir que el hecho quede en el olvido, insistiendo en que se deduzcan responsabilidades por el siniestro.
El accidente aéreo ocurrió el 17 de marzo de 2025, cuando el vuelo 018 de la empresa LANHSA cayó al mar pocos segundos después de despegar del aeropuerto Juan Manuel Gálvez, en Roatán, con destino a La Ceiba.
El siniestro dejó un saldo de 12 personas fallecidas y cinco sobrevivientes que aún enfrentan secuelas físicas y emocionales por lo ocurrido esa trágica noche.
Entre las víctimas mortales figuró el reconocido cantautor hondureño Aurelio Martínez, así como los pilotos Luis Araya y Francisco Lagos, además de varios miembros de una misma familia y otros pasajeros que viajaban en la aeronave.