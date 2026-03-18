A un año de la tragedia aérea en Roatán, familiares marchan para exigir justicia

La Ceiba, Honduras.- Familiares y sobrevivientes del accidente aéreo ocurrido hace un año en Roatán, Islas de la Bahía, realizaron una caminata este miércoes -18 de marzo- sobre la avenida San Isidro, en La Ceiba, para exigir justicia por lo sucedido.

Durante la movilización, los participantes portaron pancartas y lanzaron consignas con las que recordaron a las víctimas, al tiempo que reiteraron su demanda de respuestas claras por parte de las autoridades.

El recorrido estuvo acompañado por tambores, lo que generó un ambiente cargado de emotividad, en medio del dolor que aún persiste entre los afectados por la tragedia.