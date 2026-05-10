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Tristeza total en Real Madrid mientras el FC Barcelona celebraba su nuevo título

El Real Madrid no pudo alargar esa celebración del Barcelona para conseguir su título número 29 en la historia de LaLiga española y terminó perdiendo el clásico español

  • Actualizado: 10 de mayo de 2026 a las 15:42
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El Real Madrid no pudo alargar esa celebración del Barcelona para conseguir su título número 29 en la historia de LaLiga española y terminó perdiendo el clásico español
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Real Madrid llegó al clásico contra el Barcelona tras una semana en la que los incendios en el vestuario marcaron el día a día a la vez que contaba los días para decir adiós a la Liga, como se confirmó este domingo, superado de principio a fin por un rival superior por segunda temporada consecutiva.
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El malestar en el grupo se vio desde un principio del partido, los jugadores no se mostraban bien
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Mucha furia en cada disputa para el clásico español ante el Barcelona
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Jude Bellingham intentó que el Real Madrid levantara en el clásico, lo buscó, pero no fue suficiente su esfuerzo
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La tristeza se veía en cada uno de los jugadores, desde el más veterano hasta el juvenil. Mucha incapacidad
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El Real Madrid vio como el Barcelona se coronaba campeón de la copa 29 en LaLiga de España.
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Los jugadores se fueron a un costado del Camp Nou luego de la derrota ante el Barcelona a agradecer a los que acompañaron
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El técnico alemán Hansi Flick, quien dirigió a su equipo este domingo a pesar del reciente fallecimiento de su padre. Un acierto del Barcelona en la elección del técnico que deberá emular el Real Madrid si quiere darle la vuelta a un proyecto que cierra la temporada en blanco.
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El brasileño Vinícius Jr se fue rápidamente de la cancha tras el pitazo final, no quiso ver nada de la celebración del Barcelona su título 29 en LaLiga
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Muchas disculpas pedían cada uno de los jugadores del Real Madrid, quienes ellos mismos con sus actos de rebeldía se les fue yendo la temporada.
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Mientras los jugadores del Barcelona celebraban un nuevo título en LaLiga española, los del Real Madrid se iban rápido al camerino.
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Real Madrid no logró ningún título en la temporada 2025-2026, donde comenzaron siendo dirigidos por Xabi Alonso y cerraron con Álvaro Arbeloa.
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