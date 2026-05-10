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Joven muere tras impactar contra un semáforo en San Pedro Sula

Las autoridades manejan preliminarmente la hipótesis de un posible despiste; sin embargo, serán las diligencias técnicas las que determinen cómo ocurrió el accidente

  • Actualizado: 10 de mayo de 2026 a las 15:04
Joven muere tras impactar contra un semáforo en San Pedro Sula

Familiares lamentan la muerte de Edwin Muñoz, originario de Santa Bárbara.

 Foto: Cortesía

Cortés, Honduras.- Un joven perdió la vida la mañana de este domingo -10 de mayo- tras sufrir un aparatoso accidente vehicular en la primera calle de San Pedro Sula, Cortés, en el norte de Honduras.

La víctima fue identificada como Edwin Josué Muñoz Castellanos, originario de la comunidad de El Carrizal, municipio de Concepción del Sur, Santa Bárbara, quien se conducía en una camioneta marca Ford al momento del percance.

El fatal accidente ocurrió exactamente entre la primera calle y la 9 avenida del barrio Guamilito, una zona transitada de la capital industrial, donde el vehículo terminó completamente destruido tras el fuerte impacto.

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De acuerdo con información preliminar, Muñoz Castellanos se conducía a alta velocidad cuando no se percató de que la vía se reducía metros adelante, lo que provocó que perdiera el control de la camioneta.

El vehículo impactó contra la base de un semáforo ubicado frente a la plaza Novaprisa y, debido a la fuerza del choque, Edwin Josué Muñoz Castellanos murió en el lugar a causa de las graves heridas sufridas.

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Tras el accidente, miembros de la Policía Nacional y personal de tránsito llegaron a la escena para acordonar el área e iniciar las investigaciones correspondientes sobre las causas exactas del percance vial.

La muerte de Edwin ha causado consternación entre familiares, amigos y conocidos. “¡Qué pesar! Que Dios le dé mucha fortaleza a sus padres por este golpe duro”, “Tan joven y luchador este muchacho”, “Amigo, siempre con vos”, son algunos de los comentarios.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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