Joven muere tras impactar contra un semáforo en San Pedro Sula

Cortés, Honduras.- Un joven perdió la vida la mañana de este domingo -10 de mayo- tras sufrir un aparatoso accidente vehicular en la primera calle de San Pedro Sula, Cortés, en el norte de Honduras.

La víctima fue identificada como Edwin Josué Muñoz Castellanos, originario de la comunidad de El Carrizal, municipio de Concepción del Sur, Santa Bárbara, quien se conducía en una camioneta marca Ford al momento del percance.

El fatal accidente ocurrió exactamente entre la primera calle y la 9 avenida del barrio Guamilito, una zona transitada de la capital industrial, donde el vehículo terminó completamente destruido tras el fuerte impacto.