"Solo salgo de turno y vamos a ir a coronar a su mamá", relato del papá de víctima de accidente en Toncontín

Tegucigalpa, Honduras.- Comenzaban a vivir... Con apenas 15 años de edad, José Manuel Juárez Murillo y su amigo, Jonathan Alexi Palma Ríos, iniciaban su recorrido por esta vida, a descubrir cosas propias de la adolescencia; algunas, salidas de los parámetros normales.

Sin prever las consecuencias, y sin saber quién indujo al otro, José Manuel y Jonathan Alexi se salieron de sus casas la noche del sábado, sin el permiso de sus padres, para dar un paseo por la capital, en la camioneta del padre de Jonathan; les acompañaban dos menores más: dos jovencitas de 16 y 14 años, respectivamente; la de 16 años, hermana mayor de Jonathan. Antes de las 11:30 de la noche, Jonathan salió de su casa en la residencial El Sauce y pasó por la residencial Francisco Morazán, cerca de la represa Los Laureles, recogiendo a José, por su casa; para ese momento, al parecer, las dos menores ya iban con él en el vehículo. Los cuatros menores de edad, salieron de la residencial Francisco Morazán y después de ello, se desconoce cuál fue su rumbo, si ingresaron nuevamente a El Sauce o estuvieron departiendo en algún restaurante.

Vuelco mortal

Minutos antes de la medianoche, la camioneta de lujo, Toyota Prado, color gris, conducida por Jonathan, volcó aparatosamente en el anillo periférico, a la altura del intercambio hacia el Aeropuerto Toncontín.

Al perder el control, el carro se introdujo en alta velocidad en una área verde, para luego dar vueltas y caer en la calle que conecta con la colonia Altos de Toncontín. El automotor quedó destruido con las llantas hacia arriba, mientras que José Manuel y Jonathan Alexi salieron despedidos violentamente del interior. Elementos del Cuerpo de Bomberos de Honduras que fueron alertados del accidente, llegaron a los pocos minutos de ocurrido el percance. En la escena encontraron ya si signos vitales a José y a Jonathan; mientras las dos menores que les acompañaban, tenían lesiones, pero no de gravedad, y sólo una de ellas fue llevada al Hospital Escuela.

Horas después, agentes de la Policía Nacional, de Inspecciones Oculares de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), hicieron el proceso de la escena, y los cuerpos fueron levantados y llevados a la morgue del ministerio Público (MP).

Tragedia familiar

Don Samuel Juárez, padre de José Manuel, con profundo dolor recordó el momento en que miró con vida por última vez a su pequeño hijo, la noche de ayer sábado.

"Como a las 8:20 de la noche me alisté para venirme para el trabajo, y le dije: mañana ya esté listo, nos vamos a ir temprano, sólo salgo de turno a las 6:00 (de la mañana) y vamos a ir coronar a su mamá; si está bien, papi, me dijo", contó don Samuel. La madre de José Manuel, Maritza Murillo, falleció el 9 de agosto de 2024, a causa de una enfermedad natural, y este domingo irían a poner coronas y flores a su tumba; ese fue el plan que hicieron en la noche, padre e hijo.