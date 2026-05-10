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Capa de humo cubre Honduras en medio de altas temperaturas, alerta Copeco

Honduras amaneció este domingo bajo una densa capa de humo que cubre gran parte del territorio nacional, mientras las altas temperaturas continúan afectando a la población

  • Actualizado: 10 de mayo de 2026 a las 10:36
Capa de humo cubre Honduras en medio de altas temperaturas, alerta Copeco
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Una combinación de altas temperaturas y presencia de humo afecta este fin de semana a Honduras. Copeco informó a las 9:40 de la mañana de este domingo 10 de mayo que en el territorio nacional se mantiene cielo poco nublado a despejado, pero con presencia de humo en la mayoría de las regiones del país.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
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Las imágenes del equipo de EL HERALDO muestran cielos opacos y una densa capa de humo cubriendo distintas zonas de Tegucigalpa.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
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El país continúa afectado por altas temperaturas y un ambiente donde el humo prevalece, producto principalmente de incendios forestales registrados en varias regiones.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
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En un recorrido realizado por el equipo de EL HERALDO en distintos sectores de Tegucigalpa, por ejemplo Aeropuerto Toncontín, en horas tempranas de este sábado, se observó una notable presencia de humo.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
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Las autoridades de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) indicaron que las condiciones secas persistirán en la mayor parte del territorio nacional.

 Foto: Copeco
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Sin embargo, el pronóstico también establece que en horas de la tarde la brisa proveniente del océano Pacífico podría generar precipitaciones débiles y aisladas en la región suroccidental.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
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Copeco advirtió además que durante el mediodía se mantendrá un ambiente caluroso en todo el país, acompañado de la presencia de humo, lo que podría afectar principalmente a personas con enfermedades respiratorias.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
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En cuanto a las temperaturas, Choluteca registrará hasta 41 grados centígrados, siendo una de las zonas más calurosas del país durante este Día de la Madre.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
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En el norte, occidente y oriente también se esperan temperaturas elevadas, con máximas que oscilan entre los 33 y 37 grados, manteniendo un ambiente cálido en la mayor parte del territorio.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
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Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y tomar precauciones especiales durante las celebraciones del Día de las Madres.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
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